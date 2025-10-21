Marrero promete soluciones a la crisis por el dengue: “Sí se puede”

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, prometió que el país “sí puede” controlar la crisis sanitaria provocada por el dengue, en medio de una de las peores situaciones epidemiológicas de los últimos años, con transmisión activa del virus en varias provincias y hospitales al borde del colapso.

“Esto sí se puede controlar incluso en corto tiempo, pero hace falta dedicarle toda la fuerza que lleva y los medios necesarios”, aseguró el jefe de Gobierno, en una videoconferencia desde el Palacio de la Revolución.

Captura de Facebook/Gobierno Cuba

El encuentro, que contó con la presencia del vicepresidente Salvador Valdés Mesa, abordó también la situación económica y la atención a programas sociales, pero el tema sanitario marcó el tono de la reunión. Marrero insistió en reforzar la vigilancia epidemiológica, garantizar los tratamientos insecticidas y mantener informada a la población, “desmintiendo donde haya que desmentir”.

Sus declaraciones llegan en un contexto de creciente alarma por la propagación del dengue, el chikungunya y la fiebre de Oropouche, que circulan simultáneamente en al menos una docena de provincias, según reportes del propio Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

En Ciego de Ávila, las autoridades locales confirmaron transmisión activa en los municipios de Morón y la cabecera provincial, con un aumento sostenido de casos febriles y una alta infestación del mosquito transmisor.

Mientras Marrero pide “buscar soluciones”, los directivos de Salud Pública admiten que faltan recursos básicos. La viceministra Carilda Peña reconoció recientemente que no hay combustible suficiente para fumigar y recomendó a la población “quemar cáscaras de cítricos” como método casero para ahuyentar los mosquitos.

La declaración, ampliamente criticada en redes sociales, evidenció la precariedad del sistema sanitario cubano, donde los hospitales padecen escasez de medicamentos, insecticidas y personal médico.

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) confirmó que las condiciones ambientales —calor, lluvias, acumulación de basura y deficiencias en el abasto de agua— han favorecido la expansión de los virus, con especial impacto en niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

La doctora María Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación del IPK, explicó que el dengue y el chikungunya son hoy las enfermedades virales de mayor circulación en Cuba y alertó sobre la vulnerabilidad de la población ante la rápida propagación del vector.

En barrios de varias provincias, los testimonios apuntan a una realidad muy distinta al optimismo oficial. Vecinos de Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, denunciaron que viven entre aguas pestilentes y larvas desde hace más de un mes, sin respuesta de las autoridades ni acciones efectivas de Acueducto. En hospitales pediátricos de La Habana y Camagüey, padres reportan hacinamiento, falta de atención médica y condiciones insalubres.

Pese a las cifras crecientes de contagios y al reconocimiento oficial de tres muertes por dengue en lo que va de año, el discurso gubernamental se aferra a una retórica de resistencia y control.

Marrero apeló a la disciplina, a la labor de los cuadros y al “espíritu de lucha” para superar la crisis sanitaria. Sin embargo, en los barrios cubanos, donde escasean los repelentes, los mosquiteros y el agua limpia, muchos ciudadanos repiten otra frase: “Sí se puede… pero sin recursos, no”.