Cuba enfrenta otro día de apagones con afectaciones cercanas a 1,800 MW

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó para este martes una jornada con cortes eléctricos generalizados en todo el país, debido a un déficit de generación que podría provocar apagones de casi 1,800 megavatios (MW) durante el horario pico.

En su Nota Informativa sobre el Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la empresa estatal reconoció que el servicio eléctrico se afectó durante las 24 horas del día anterior y continuó interrumpido durante la madrugada de hoy.

Captura de pantalla Facebook / UNE

La máxima afectación registrada el lunes fue de 1,714 MW a las 19:20 horas, una cifra inferior a la pronosticada, pero que deja en evidencia la persistencia de la crisis energética que sufre la isla desde hace meses.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 de la mañana se reportó en 1,640 MW, frente a una demanda de 2,620 MW, lo que generó una afectación inmediata de 980 MW.

La UNE estima que durante el horario de mayor consumo —entre las 6:00 y 10:00 de la noche— el déficit podría superar los 1,700 MW, provocando cortes de electricidad prolongados y generalizados en casi todas las provincias, que cifró en 1,780 MW.

Entre las principales causas del colapso energético figuran averías en varias centrales termoeléctricas, como la Unidad 2 de Felton, la Unidad 3 de Santa Cruz, la Unidad 8 de Mariel y la Unidad 3 de Renté. Además, otras plantas como la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, permanecen bajo mantenimiento programado.

La nota también detalla graves problemas de suministro de combustible y lubricantes, con 64 centrales de generación distribuida fuera de servicio, lo que representa 719 MW menos de capacidad.

Aunque los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2,951 MWh en la jornada previa, su impacto sigue siendo insuficiente para revertir el déficit.

Los apagones de octubre mantienen en vilo a millones de cubanos que sufren cortes diarios de varias horas, sin previsión clara de mejora.

Mientras tanto, el gobierno guarda silencio sobre medidas concretas para estabilizar el sistema eléctrico, en medio de una crisis que golpea la economía doméstica y agrava el malestar social en todo el país.