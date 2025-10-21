¿Qué es Sora? La inteligencia artificial detrás de los videos falsos sobre Cuba

En semanas recientes las redes sociales se han llenado de videos supuestamente grabados en Cuba que muestran escenas impactantes o rumores políticos.

Sin embargo, muchos de esos materiales no son reales: fueron creados con Sora, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, la misma empresa detrás de ChatGPT.

Sora permite generar videos completos a partir de una simple descripción escrita, sin necesidad de cámaras, actores ni escenarios reales. El resultado son escenas digitales con personas, lugares y sonidos tan realistas que pueden confundirse con grabaciones auténticas.

Su segunda versión, Sora 2, ha mejorado notablemente el realismo de los movimientos, las sombras y la física de los objetos. También incorpora audio sincronizado y la posibilidad de añadir voces, efectos de sonido e incluso rostros y voces reales mediante una función llamada Cameos.

OpenAI asegura que Sora 2 todavía está en fase de pruebas y disponible solo en Estados Unidos y Canadá, pero otras herramientas similares ya circulan por internet.

En Cuba, páginas y perfiles como Periódico Patria 1892 han compartido videos generados con esta tecnología, que han contribuido a la difusión de falsos rumores.

El caso más llamativo de falsedad en la información fue sobre la supuesta muerte de Raúl Castro. Comenzó el 22 de septiembre en la página Ignacio Giménez Cuba y fue replicado por Periódico Patria 1892 sin pruebas verificables. Una cuenta parodia de CiberCuba amplificó la desinformación con un montaje gráfico. La falsa hospitalización la llevaron al punto de una supuesta defunción que fue viral.

Los expertos advierten que este tipo de contenidos pueden ser utilizados para manipular la opinión pública y crear narrativas políticas falsas.

Cómo identificar un video falso generado por inteligencia artificial

Movimientos o gestos poco naturales.

Sombras o reflejos que no coinciden.

Texturas extrañas en manos, ojos o fondos.

Voces artificiales o sincronización labial imprecisa.

En el caso de Sora debe aparecer su logo, pero hay nuevas herramientas para eliminarlo.

Falta de fuentes o medios confiables que confirmen el hecho.

Compartir contenido falso solo debilita la credibilidad de quienes buscan un cambio real en Cuba. La verdad basta para mostrar la magnitud de la crisis que vive Cuba: el hambre, los apagones, los derrumbes, la represión y el éxodo no necesitan ser inventados. Los cubanos los sufren día a día, con hechos verificables.

Difundir noticias o videos manipulados le da al régimen argumentos para desacreditar a quienes lo denuncian. Por eso, el compromiso debe ser siempre con la verdad. En un país donde la mentira oficial ha sido la norma durante más de seis décadas, la transparencia y la veracidad son las armas más poderosas para desenmascarar al poder y acelerar su caída.

Ante la creciente sofisticación de la inteligencia artificial, informarse por medios verificados y contrastar las fuentes es más importante que nunca.