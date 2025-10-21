Proponen matrimonio a Mary Martínez y una foto falsa generada con IA desata la polémica en redes

La cantante cubana Mary Martínez, conocida por ganar el reto de Oniel Bebeshito, vivió un momento mágico cuando su novio, frente a sus amigos y en un restaurante, le propuso matrimonio con un anillo y un hermoso ramo de rosas.

“No tengo palabras para expresar lo lindo que fue este día. Gracias a todas las personas que lo hicieron posible; en especial a Yoseph. Te amo”, escribió Mary en su cuenta de Instagram, donde compartió el video de la romántica propuesta.

Sin embargo, la alegría del momento se vio empañada poco después, cuando el influencer Un Martí To Durako publicó una imagen generada con inteligencia artificial, donde la artista aparece besando a otro chico que no es su prometido.

La publicación desató una ola de comentarios y confusión en redes sociales, lo que llevó a Mary a aclarar la situación a través de un video en su perfil.

“Caballero, no pueden creer todo lo que ven. Esta foto que es la original me la pidió un muchacho, de hecho se ve el brazo de mi novio que estaba allí atrás. Esta que está aquí es inteligencia artificial. Yo misma me sorprendí cuando vi la foto. Inteligencia artificial la foto que subió el verraquito este de Un Martí To Durako”, explicó la joven artista.

Además, en la publicación del influencer, la cantante comentó directamente: “Dios mío, qué falta de respeto”.

El incidente reavivó el debate sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial en perfiles con amplio número de seguidores y cómo las imágenes manipuladas pueden afectar la reputación de las personas en cuestión de segundos.

A pesar del mal rato, Mary Martínez continúa recibiendo felicitaciones por su compromiso y el amor de sus seguidores, quienes salieron en su defensa ante la polémica.

