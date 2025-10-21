EE.UU. desmonta el discurso del “bloqueo”: Las exportaciones a Cuba aumentaron con un flujo de 585 millones de dólares en 2024

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos negó este martes que el embargo sea la causa del colapso cubano, y aseguró que las exportaciones a Cuba aumentaron un 16%, con un flujo de 585 millones de dólares estadounidenses hacia la isla en 2024.

"Cuba importa libremente alimentos, medicamentos y bienes humanitarios, lo cual está permitido por el embargo. Tan solo el año pasado, las exportaciones estadounidenses a Cuba aumentaron un 16%, con un flujo de 585 millones de dólares estadounidenses hacia la isla en 2024.", informó en X la Embajada de Washington en La Habana.

“El colapso de la economía de Cuba es el resultado de décadas de corrupción, mala gestión y represión por parte de un régimen ilegítimo que elige invertir en hoteles de lujo y limitar la empresa privada mientras sus ciudadanos pasan hambre”, declaró el Bureau of Western Hemisphere Affairs del Departamento de Estado en un comunicado reciente.

A pocos días de una nueva votación sobre el embargo estadounidense en la Asamblea General de la ONU, el régimen cubano ha desplegado su maquinaria diplomática y propagandística en una ofensiva que busca mantener viva una narrativa que ya no convence a muchos en el escenario internacional.

El próximo 24 de octubre, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) —organización controlada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)— celebrará el XXI Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo, parte del ritual anual que precede a la resolución que exige el levantamiento de las sanciones de Washington.

En su comunicado, la Cancillería cubana denunció “pérdidas de 7.556 millones de dólares en el último año” y “daños acumulados por más de 170.000 millones” debido al embargo, cifras que ningún organismo independiente ha podido verificar. Las estimaciones carecen de metodología pública y combinan precios históricos, tasas hipotéticas y conversiones al valor del oro.

Mientras el régimen insiste en presentar el embargo como la causa central de su crisis, organismos internacionales y centros académicos apuntan a factores internos.

Un estudio del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia (2022) estimó que el embargo podría reducir el PIB cubano entre 0,5 y 1 punto porcentual anual, pero subrayó que la raíz del estancamiento está en la ineficiencia estructural del modelo socialista, la centralización estatal y la falta de incentivos productivos.

De manera similar, el Brookings Institution concluyó que, incluso sin sanciones, “el sistema económico cubano seguiría siendo disfuncional por su control político sobre la empresa y la inversión”.

Los datos también contradicen el relato del “bloqueo total”. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las exportaciones estadounidenses hacia Cuba superaron los 370 millones de dólares en 2024, principalmente en pollo, soya, maíz y trigo. Además, Washington autorizó en 2023 más de 800 millones de dólares en ventas de insumos médicos a la isla, el doble que en 2021.