Trump insta a Zelenski a aceptar las condiciones de Putin o afrontar la “destrucción” de Ucrania

Donald Trump volvió a sacudir el tablero internacional tras la tensa y caótica reunión con Volodimir Zelenski en la Casa Blanca, en la que instó al presidente ucraniano a aceptar los términos de Vladimir Putin para poner fin a la guerra.

Según reveló el Financial Times, el mandatario estadounidense advirtió que el líder del Kremlin le había asegurado que “destruiría” Ucrania si no cedía el control total del Donbás.

Fuentes europeas y estadounidenses citadas por el diario británico describieron el encuentro -celebrado el viernes 17 de octubre- como un “griterío”, con un Trump “maldiciendo todo el tiempo”, desechando con manotazos mapas del frente y repitiendo los argumentos del propio Putin.

En un momento del encuentro, el presidente estadounidense arrojó los documentos de inteligencia sobre la mesa y exclamó: “Esta línea roja... ni siquiera sé dónde está. Nunca he estado allí”.

Zelenski llegó a Washington con la esperanza de conseguir misiles Tomahawk de largo alcance y un compromiso renovado de apoyo militar. Sin embargo, se marchó con las manos vacías y la sensación de que la Casa Blanca ha virado definitivamente hacia una posición que favorece las exigencias del Kremlin.

Trump no solo negó la entrega de armamento, sino que insistió en que Kiev debía “aceptar la realidad” y entregar el Donbás “para salvar lo que queda del país”.

A lo largo del último año, Trump ha mantenido una retórica errática sobre el conflicto, alternando entre la empatía calculada y la desidia estratégica.

Primero responsabilizó a Kiev de la invasión rusa con frases como “no se empieza una guerra que no puedes ganar” y aseguró que Ucrania “pudo haber evitado todo esto con un acuerdo temprano con Putin”.

Poco después, zanjó el tema con un desdén que escandalizó a sus aliados europeos: “No es asunto mío”.

Entre esas declaraciones y su elogio posterior a la “fuerza” de la economía rusa, el presidente estadounidense ha ido dejando señales de un discurso que parece moldearse según su interlocutor —Zelenski o Putin—, más que responder a una política exterior coherente.

Según funcionarios europeos consultados, Trump afirmó que la economía rusa “está muy bien”, contradiciendo sus propias declaraciones recientes en las que aseguraba que Moscú se encontraba al borde del colapso.

Su cambio de tono confirma el vaivén de su discurso: hace apenas unas semanas había dicho en su red Truth Social que Ucrania “podía recuperar todo su territorio”, antes de pedir que “ambos bandos se detuvieran dónde están”, congelando así la ocupación rusa.

La reunión con Zelenski se produjo justo después de que Putin ofreciera a Trump un nuevo esquema de negociación: Ucrania cedería las regiones orientales de Donetsk y Luhansk a cambio de pequeñas zonas de Jersón y Zaporiyia bajo control ruso.

Fuentes del gobierno ucraniano consideraron “inaceptable” la propuesta y advirtieron que supone violar los principios básicos del Derecho Internacional y legitimar la ocupación de territorios que Moscú no ha podido conquistar totalmente desde 2022.

“El Donbás no es una moneda de cambio; rendirlo sin luchar sería una traición para nuestra sociedad”, dijo Oleksandr Merezhko, presidente del comité de asuntos exteriores del Parlamento ucraniano, quien alertó de que Putin intenta “destruir a Ucrania desde dentro sembrando división”.

Zelenski, por su parte, trató de mantener una postura diplomática tras el encuentro. “El presidente Trump quiere una victoria rápida, un fin de la guerra. Putin, en cambio, quiere la ocupación total de Ucrania”, declaró en Kiev.

No obstante, reconoció que el diálogo fue “difícil” y que “la postura de Ucrania permanece inalterada: no cederemos territorio”.

En declaraciones a Fox News, Trump dijo tener confianza en lograr un acuerdo con Putin y sugirió que el mandatario ruso “va a tomar algo, ha ganado ciertas propiedades”, lo que muchos interpretaron como la aceptación tácita de una cesión territorial.

El encuentro con Zelenski evidenció una vez más la creciente influencia de Putin sobre el discurso del presidente estadounidense. Según fuentes diplomáticas europeas, Trump ha adoptado casi textualmente las justificaciones del Kremlin: que la guerra es una “operación especial” y que Ucrania no puede ganar.

La frustración entre los aliados occidentales es palpable. “Esperábamos que Trump reforzara el apoyo a Kiev; ahora parece decidido a imponer una paz a la medida de Moscú”, dijo un diplomático europeo citado por el Financial Times.

Aun así, Zelenski optó por el optimismo. “Nos hemos acercado a un posible fin de la guerra”, declaró, aunque reconoció que no hay una oferta clara por parte de Rusia. “El presidente Trump logró mucho en Medio Oriente y ahora quiere aprovechar esa ola para poner fin a esta guerra. Pero Putin no busca la paz, busca someter a Ucrania”.

Mientras tanto, en Kiev, analistas y parlamentarios interpretan la reunión como una señal preocupante: el nuevo aliado de Putin ya no está en Moscú, sino en la Casa Blanca.