ICE arresta en Florida a cubano y la secretaria del DHS lo muestra como ejemplo de “lo peor de lo peor”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, destacó este lunes en Sarasota, Florida, una serie de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, entre los que figura un cubano condenado por homicidio.

Según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el detenido, Erick Carlos Artiles Ramos, fue presentado como uno de los “peores entre los peores” arrestados en el área central y sur de Florida.

Artiles, identificado como inmigrante ilegal procedente de Cuba, tiene condenas por homicidio, secuestro, robo y conducción bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con el DHS.

Noem aseguró que el 70% de los arrestos de ICE corresponden a inmigrantes ilegales con condenas o cargos criminales en Estados Unidos. “El presidente Trump desplegó al ICE para atacar a los peores delincuentes extranjeros ilegales”, declaró la funcionaria durante su visita a la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee.

Sin embargo, los datos oficiales no coinciden del todo con la versión de Noem. De acuerdo con cifras del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, hasta el 21 de septiembre el 71,5% de los detenidos por ICE no tenía antecedentes penales, lo que contradice la afirmación del DHS de que la mayoría son criminales convictos.

Traslado a prisión en Luisiana

El nombre de Artiles Ramos no aparece por primera vez en una lista del gobierno estadounidense. En septiembre de 2025, el propio DHS lo había incluido en un comunicado sobre 51 inmigrantes indocumentados detenidos en la prisión estatal de Luisiana, conocida como Louisiana Lockup o Prisión de Angola. En ese momento, fue descrito como “criminal extranjero ilegal procedente de Cuba, condenado por asesinato-homicidio”.

Esta coincidencia sugiere que el cubano pudo haber sido arrestado en Florida y posteriormente trasladado a Luisiana, donde el ICE mantiene cientos de detenidos considerados de alta peligrosidad.

Florida y los acuerdos 287(g)

Durante su visita, y de acuerdo con Florida Politics, Noem elogió la cooperación de Florida con el gobierno federal en el marco del programa 287(g), que permite a las fuerzas del orden locales colaborar con el ICE en la identificación y deportación de inmigrantes sin estatus legal.

“Florida ha sido el estado que más acuerdos con las fuerzas del orden bajo la sección 287(g) ha otorgado”, señaló Noem. Actualmente, los 67 condados del estado están obligados a firmar estos convenios, impulsados por los legisladores republicanos y apoyados por el gobernador Ron DeSantis.

La secretaria también defendió el programa de autodeportación voluntaria anunciado por la administración Trump, que ofrece mil dólares y boletos de avión a quienes decidan regresar a sus países de origen. Según el DHS, 1,6 millones de personas se han autodeportado y más de 400,000 han sido deportadas desde enero.