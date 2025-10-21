Cierre del gobierno de EE.UU. pone en peligro los “Food Stamps” para noviembre

Vídeos relacionados:

El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos amenaza con dejar sin asistencia alimentaria a millones de familias que dependen del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), conocido popularmente como “food stamps”.

Funcionarios y expertos advierten que, si el estancamiento presupuestario se prolonga, los beneficios podrían suspenderse a partir de noviembre, citó la prensa local.

“Lo que estamos escuchando es que el gobierno federal ha indicado a los estados que no distribuyan los beneficios de noviembre hasta nuevo aviso”, explicó Holly Bullard, directora del Florida Policy Institute (FPI), una organización independiente que promueve políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los floridanos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que administra el programa, advirtió que los fondos disponibles alcanzarán solo para las próximas dos semanas.

“Estamos a punto de quedarnos sin dinero. Millones de familias vulnerables, de familias con hambre, podrían quedarse sin acceso a estos programas por culpa del cierre”, declaró la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

El SNAP proporciona asistencia alimentaria a una de cada ocho personas en Estados Unidos. Solo en Florida, el programa canaliza más de 7.000 millones de dólares anuales y sostiene la alimentación de cerca de tres millones de personas.

“Muchas familias están preocupadas, pendientes de lo que ocurra en Washington, y quizás tengan que endeudarse o dejar de comer para alimentar a sus hijos si en noviembre no se restablecen los fondos”, alertó Bullard.

El cierre del gobierno —provocado por el estancamiento en el Congreso sobre la aprobación del presupuesto federal— mantiene paralizados numerosos programas sociales y administrativos.

Los demócratas acusan a la administración de Donald Trump de priorizar gastos militares y migratorios por encima de los programas de asistencia, mientras que la Casa Blanca responsabiliza a la oposición por “obstaculizar” la aprobación de fondos esenciales.

La secretaria Rollins culpó directamente a los legisladores demócratas por el estancamiento presupuestario, mientras que líderes locales del Partido Demócrata argumentaron que los verdaderos recortes al SNAP derivan de las medidas contenidas en la “Big Beautiful Bill Act”, aprobada el pasado 4 de julio, que reasignó parte de los fondos sociales hacia seguridad fronteriza y deportaciones.

Por ejemplo, Trump sí garantizó el salario de los militares en el mes de octubre destinando fondos del Pentágono para ello.

El gobierno lleva más de 20 días de cierre, el cual amenaza con prolongarse hasta ser el más largo de la historia del país.

De no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, los beneficios de alimentación quedarían suspendidos a inicios de noviembre.