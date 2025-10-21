EE.UU. deporta a inmigrantes con antecedentes que recibían beneficios de Medicaid

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca publicó este lunes un hilo en su cuenta oficial de X (antes Twitter) mostrando fotografías de diez inmigrantes con antecedentes criminales que, según el gobierno, recibían beneficios del programa de salud pública Medicaid antes de ser deportados. Ninguno de los casos mostrados corresponde a ciudadanos cubanos.

En las imágenes, compartidas bajo el mensaje “DEPORTED” (“Deportado”), se incluyen fichas policiales de personas originarias de México, Guatemala, El Salvador y Laos, acusadas de delitos graves como asesinato, violación, secuestro, posesión ilegal de armas y robo. Los carteles, enmarcados con el sello oficial de la Casa Blanca, llevan la leyenda “Received Medicaid” (“Recibió Medicaid”) sobre cada retrato.

En el texto que acompaña el hilo, la Casa Blanca afirmó que “los inmigrantes ilegales criminales están recibiendo Medicaid financiado por los contribuyentes” y que “el presidente Trump y los republicanos están luchando para asegurar que los dólares públicos prioricen a los ciudadanos estadounidenses primero”.

La publicación, que supera el millón de visualizaciones, se enmarca en una política de endurecimiento migratorio del gobierno de Donald Trump, que en los últimos meses ha vinculado la gestión de los programas sociales con la persecución de inmigrantes indocumentados.

Las deportaciones se producen en un contexto en el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede acceder a información personal de los afiliados al programa Medicaid, como parte de un acuerdo interinstitucional con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que autoriza el uso de datos sensibles para rastrear a personas extranjeras sin estatus legal.

El pacto permite a ICE acceder a nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de Seguro Social de los beneficiarios, lo que ha generado críticas de expertos y defensores de derechos civiles, que consideran que la medida convierte la atención médica en una herramienta de vigilancia y deportación.

Cierre del gobierno y disputa política

El endurecimiento migratorio ocurre en paralelo al cierre del gobierno federal decretado el 1 de octubre, tras el fracaso del Congreso en aprobar un plan de financiamiento temporal. La parálisis administrativa afecta la renovación de beneficios de salud y la gestión de programas como Medicaid, que continúa operando parcialmente pese a los recortes.

Desde el inicio del parón, la Casa Blanca ha culpado públicamente a los demócratas del cierre, acusándolos de “cerrar el gobierno para financiar la atención médica gratuita de los ilegales”. El vicepresidente J. D. Vance reforzó esa narrativa al afirmar que la oposición “toma como rehén” la administración federal para forzar concesiones en materia de subsidios sanitarios.

Sin embargo, análisis de CNN señalan que las afirmaciones republicanas sobre la cobertura médica a inmigrantes indocumentados son engañosas. Los cambios propuestos por los demócratas en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) no incluyen cobertura para personas sin estatus legal, que por ley no son ni serían elegibles para Medicaid. Solo una fracción mínima del gasto federal se destina a atención de emergencia obligatoria bajo la ley EMTALA, aprobada durante el gobierno de Ronald Reagan.

Amenazas contra los programas sociales

Dos semanas después del cierre, Trump amenazó con eliminar programas de ayudas públicas si el Congreso no aprueba su plan de gasto. “Los demócratas están siendo destruidos por el cierre. Estamos cerrando sus programas y nunca volverán”, dijo el mandatario desde la Casa Blanca.

La advertencia fue interpretada como un intento de presión sobre el Congreso, pero también como una señal de que el Ejecutivo podría profundizar los recortes a los programas sociales, entre ellos Medicaid, del que dependen millones de familias de bajos ingresos.

Mientras tanto, el cierre gubernamental, que ya supera las tres semanas, no muestra señales de resolverse. Los republicanos mantienen su negativa a negociar los subsidios de salud, mientras los demócratas exigen su extensión para evitar un aumento de las primas del Obamacare y preservar la cobertura de millones de estadounidenses.

Una ofensiva coordinada

La secuencia de decisiones —desde el acceso de ICE a los datos médicos hasta las deportaciones y amenazas de recorte— sugiere una ofensiva coordinada del gobierno para vincular el control migratorio con la política social.

Mientras la Casa Blanca presenta las deportaciones como un acto de justicia fiscal, organizaciones civiles advierten que estas medidas podrían generar un efecto paralizante en las comunidades inmigrantes, donde muchas personas podrían dejar de acudir al médico por miedo a ser rastreadas.

El mensaje político, en plena crisis presupuestaria, es claro: Trump endurece su narrativa de “priorizar a los estadounidenses” mientras utiliza el cierre del gobierno y los programas de salud como herramientas de presión y control migratorio.