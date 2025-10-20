Confirman transmisión activa de dengue en Morón y Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

El sistema de Salud Pública confirmó la transmisión activa del dengue en los municipios de Morón y Ciego de Ávila, con un incremento de casos sospechosos y una elevada infestación del mosquito Aedes aegypti que agrava la situación epidemiológica provincial.

El doctor Kesnel Lima Ruíz, director provincial de Salud, informó que se mantienen activas las pesquisas en comunidades consideradas de alto riesgo y que los equipos de vigilancia intensifican las acciones de control en las áreas más afectadas.

“No tenemos fallecidos por arbovirosis. Solo tres pacientes graves, estables y con todos los medicamentos e insumos requeridos”, afirmó Lima durante una revista informativa especial transmitida en vivo por Televisión Avileña y la Cadena Provincial de Radio, versionada por el periódico oficial Invasor.

El directivo añadió que se han conformado grupos de trabajo temporales en cada municipio para sostener las acciones higiénico-sanitarias.

Aunque no se han reportado fallecimientos, los especialistas advierten sobre la posibilidad de un repunte mayor debido a la circulación simultánea de otros arbovirus, como chikungunya y Oropouche, detectados en muestras analizadas por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).

Por su parte, el doctor Eduardo Artiles Pardo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, alertó sobre un incremento sostenido de síndromes febriles inespecíficos en la provincia, con la mayor incidencia registrada en Ciego de Ávila y Venezuela.

Explicó que las condiciones actuales de la provincia (malas condiciones higiénico-sanitarias, calor y lluvias recientes) han provocado un alto índice de infestación.

Respecto al dengue, señaló un aumento en su tasa de incidencia y reactividad, con focos principales en Ciego de Ávila, Florencia y Chambas.

Además, precisó que Morón y Ciego de Ávila están en fase de transmisión activa, y clasificó a cinco municipios como de alto riesgo: Chambas, Florencia, Majagua, Venezuela y Baraguá.

Las autoridades instaron a la población a acudir inmediatamente al médico ante cualquier síntoma, por leve que sea, para definir el manejo clínico, que puede incluir ingreso hospitalario o seguimiento domiciliario.

Se enfatizó en la importancia de no subestimar los síntomas del dengue debido al riesgo de complicaciones por reinfección.

Durante la revista televisiva se alertó sobre la irresponsabilidad de quienes incumplen el aislamiento domiciliario y la creación de criaderos debido a la necesidad de almacenar agua (por sequía) y la acumulación en recipientes (por lluvias).

Finalmente, se llamó a cumplir el aislamiento y mantener la hidratación.

Pese a la crítica situación epidemiológica que atraviesa la provincia, vecinos del municipio avileño de Ciro Redondo aseguran vivir entre aguas pestilentes y larvas desde hace más de un mes, sin respuesta del gobierno ni de Acueducto.

En el municipio de Palmira, en Cienfuegos, se reportan semanalmente entre 250 y 350 de casos con síndromes febriles, de acuerdo con informaciones oficiales.

Una madre cubana denunció en redes sociales las precarias condiciones del hospital pediátrico “Eduardo Agramonte Piña” de Camagüey, donde, según su testimonio, solo una pediatra se encontraba disponible para atender a todos los niños ingresados en medio de un colapso sanitario que golpea a varias provincias.

