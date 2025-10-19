Meses de despilfarro: una válvula rota convierte una esquina de Cienfuegos en un manantial de indolencia

Desde hace meses, una llave rota libera sin control el agua destinada al abasto de la ciudad

Una avería prolongada en una válvula de distribución convierte una esquina céntrica de Cienfuegos en un manantial constante, mientras miles de litros de agua potable se pierden ante la indiferencia de las autoridades locales.

El fotorreportaje publicado en el periódico oficial 5 de Septiembre revela una imagen que simboliza el deterioro de los servicios públicos en Cienfuegos: una llave rota, en plena intersección de las calles Santa Elena y Cuartel (avenida 60 y calle 43), que desde hace meses libera sin control el agua destinada al abasto de la ciudad.

Foto: 5 de Septiembre/Juan Carlos Dorado

La fuga, visible a cualquier hora, genera un flujo constante que convierte el pavimento en un pequeño manantial.

Ocurre justo durante los horarios de suministro a la población, lo que automáticamente reduce la presión en las viviendas cercanas y obliga a muchos vecinos a cargar agua en cubetas y bidones.

A su alrededor, el terreno se ha transformado en un lodazal de varios metros cuadrados, nunca cubierto de asfalto ni hormigón, lo que dificulta el paso de peatones y vehículos. Pese a las repetidas quejas, el problema sigue sin solución.

Foto: 5 de Septiembre/Juan Carlos Dorado

“Quejas, muchas; visitas, alguna que otra, pero nada definido…, en fin, el despilfarro se prolonga, y esa agua, tan necesaria, se pierde, sin posibilidad alguna de recuperarla ya más", lamenta el texto.

Mientras tanto, el líquido —tan escaso y necesario— se pierde día tras día, símbolo de la desidia oficial y de un país donde el abandono se filtra hasta por las tuberías.

Esto ocurre mientras varias provincias cubanas atraviesan un periodo seco que ha provocado la extensión de los ciclos de suministro, en ocasiones alargado a varios meses sin recibir el vital líquido por las redes hidráulicas.

Foto: 5 de Septiembre/Juan Carlos Dorado

Asimismo, centenares de miles de cubanos dependen del abastecimiento mediante pipas, debido además a los fallos en el bombeo por los prolongados apagones y roturas en el equipamiento.

Según Yorgi Luis Gómez Solano, director adjunto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Ciego de Ávila, en la central urbe se pierde alrededor del 30 % del agua en las conductoras debido al mal estado de la red, construida a inicios del siglo pasado y afectada también por sedimentos del agua subterránea.

La formación de auténticas lagunas por el despilfarro de agua en las calles no solo es un signo de ineficiencia, sino un grave factor de riesgo en momentos cuando Cuba atraviesa una crisis epidemiológica debido a la circulación de varios serotipos de dengue, chikungunya, oropuche y hepatitis.

Los mosquitos, agentes trasmisores de varias de estas enfermedades, se reproducen en cualquier acumulación de agua, incluidos charcos y albañales, una situación agravada por la precariedad de los servicios de saneamiento e higiene.

