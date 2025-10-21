Hallan el cuerpo sin vida de un joven en una calle de Alamar: lo que se sabe hasta ahora

Vídeos relacionados:

El cuerpo sin vida de un joven fue hallado en la mañana de este martes en la Zona 7 del reparto Alamar, en el municipio Habana del Este, según reportó la página La Tijera en sus redes sociales.

De acuerdo con la publicación, el cadáver fue encontrado en la Avenida de los Cocos, y hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. En el lugar se presentaron efectivos de la Policía y personal de Medicina Legal, quienes iniciaron las investigaciones para determinar lo ocurrido.

Una vecina de la zona explicó en un audio enviado a la redacción de CiberCuba que el cuerpo fue hallado “junto a los garajes del edificio, en el costado que da hacia el Fotoservice”, y que la escena se mantuvo acordonada mientras trabajaban las autoridades. La misma fuente aseguró que uno de los agentes presentes era padre del joven fallecido, aunque ese detalle no ha sido confirmado oficialmente.

En los comentarios al post de La Tijera, una usuaria que afirma ser familiar del fallecido escribió que el joven no presentaba golpes ni fracturas visibles y pidió una investigación exhaustiva sobre el caso; lo identificó y dijo que tenía 23 años y era graduado de Estomatología, aunque esta información no ha podido ser verificada de manera independiente por CiberCuba.

Alamar, uno de los repartos más poblados del este de La Habana, ha sido escenario en los últimos meses de varios hechos violentos y muertes bajo investigación, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes por la creciente inseguridad en la zona.