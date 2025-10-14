Observatorios de género confirman 12 intentos de feminicidio en Cuba hasta octubre de 2025

Vídeos relacionados:
Observatorios independientes de género confirmaron 12 intentos de feminicidio durante 2025 en Cuba, cifra que denota la crisis de violencia en la sociedad, y en particular contra las mujeres.
Según el subregistro que llevan los observatorios de la revista Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), hasta el presente mes, fueron víctimas de intento de feminicidio nueve mujeres, una mujer trans y dos niñas.
Los hechos ocurrieron en municipios de las provincias de La Habana (no precisaron en cuál), Mayabeque (municipio Güines), Matanzas (Matanzas y Cárdenas), Villa Clara (Remedios), Ciego de Ávila (Ciego de Ávila), Camagüey (Camagüey), Granma (Guisa), Santiago de Cuba (Santiago de Cuba) y Holguín (Holguín).
Se investigan, además, un caso en Guantánamo y otro en Villa Clara.
Las plataformas puntualizaron que el intento de feminicidio ocurre cuando la persona victimaria realiza “agresiones directas contra la o las víctimas por el hecho de ser mujeres, pero no logra su cometido de quitarles la vida”.
El informe de OGAT y YSTCC trasciende a pocos días de que confirmaran la cifra de 35 feminicidios cometidos en lo que va de año en el país, dato que sólo representa un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla.
Desde 2019 hasta el 1 de octubre de este año, han documentado 300 feminicidios en Cuba. Los datos recopilados tienen como fuentes denuncias públicas, testimonios familiares, confirmaciones con allegados a las víctimas y el monitoreo de redes sociales.
Entretanto, el Estado cubano no publica estadísticas oficiales transparentes y actualizadas de estos hechos.
Ambos colectivos, que trabajan de forma autónoma en un contexto donde la sociedad civil enfrenta múltiples restricciones, continúan demandando al Estado que implemente políticas públicas efectivas para la prevención, atención y reparación a las víctimas de violencia de género, realice campañas de concientización y reconozca legalmente el feminicidio como figura penal.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios y violencia de género en Cuba
¿Cuántos intentos de feminicidio se han registrado en Cuba en 2025?
Hasta octubre de 2025, se han confirmado 12 intentos de feminicidio en Cuba, según observatorios independientes de género. Estos intentos son agresiones directas que no llegaron a consumarse como feminicidio, pero que evidencian la crisis de violencia machista en el país.
¿Qué cifra de feminicidios se ha confirmado en Cuba en 2025?
Hasta octubre de 2025, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas han confirmado 35 feminicidios en el país. Esta cifra refleja un subregistro de la violencia de género, ya que el Estado cubano no publica estadísticas oficiales transparentes al respecto.
¿Qué provincias en Cuba han registrado intentos de feminicidio en 2025?
Los intentos de feminicidio en 2025 han ocurrido en varias provincias cubanas: La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Holguín. Además, se están investigando casos en Guantánamo y Villa Clara.
¿Cómo enfrentan las organizaciones feministas la violencia de género en Cuba?
Las organizaciones feministas como Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas trabajan de manera autónoma para documentar y visibilizar la violencia de género en un contexto de restricciones a la sociedad civil. Exigen al Estado cubano el reconocimiento legal del feminicidio como figura penal y la implementación de políticas públicas efectivas para prevenir y atender estos casos.
