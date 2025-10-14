Observatorios de género confirman 12 intentos de feminicidio en Cuba hasta octubre de 2025

La violencia machista ha cobrado la vida de al menos 35 cubanas este año

Vídeos relacionados:

Observatorios independientes de género confirmaron 12 intentos de feminicidio durante 2025 en Cuba, cifra que denota la crisis de violencia en la sociedad, y en particular contra las mujeres.

Según el subregistro que llevan los observatorios de la revista Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), hasta el presente mes, fueron víctimas de intento de feminicidio nueve mujeres, una mujer trans y dos niñas.

Captura de Facebook/YoSíTeCreo en Cuba

Los hechos ocurrieron en municipios de las provincias de La Habana (no precisaron en cuál), Mayabeque (municipio Güines), Matanzas (Matanzas y Cárdenas), Villa Clara (Remedios), Ciego de Ávila (Ciego de Ávila), Camagüey (Camagüey), Granma (Guisa), Santiago de Cuba (Santiago de Cuba) y Holguín (Holguín).

Se investigan, además, un caso en Guantánamo y otro en Villa Clara.

Las plataformas puntualizaron que el intento de feminicidio ocurre cuando la persona victimaria realiza “agresiones directas contra la o las víctimas por el hecho de ser mujeres, pero no logra su cometido de quitarles la vida”.

Lo más leído hoy:

El informe de OGAT y YSTCC trasciende a pocos días de que confirmaran la cifra de 35 feminicidios cometidos en lo que va de año en el país, dato que sólo representa un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla.

Desde 2019 hasta el 1 de octubre de este año, han documentado 300 feminicidios en Cuba. Los datos recopilados tienen como fuentes denuncias públicas, testimonios familiares, confirmaciones con allegados a las víctimas y el monitoreo de redes sociales.

Entretanto, el Estado cubano no publica estadísticas oficiales transparentes y actualizadas de estos hechos.

Ambos colectivos, que trabajan de forma autónoma en un contexto donde la sociedad civil enfrenta múltiples restricciones, continúan demandando al Estado que implemente políticas públicas efectivas para la prevención, atención y reparación a las víctimas de violencia de género, realice campañas de concientización y reconozca legalmente el feminicidio como figura penal.

Preguntas frecuentes sobre feminicidios y violencia de género en Cuba