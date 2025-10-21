Un cubano identificado en TikTok como @el.loco2572 desató una oleada de comentarios tras publicar un video donde muestra su casa en Cuba, tanto por fuera como por dentro. Lo que comenzó como una publicación de orgullo personal terminó convirtiéndose en un debate sobre el éxito, la envidia y la realidad de tener vivienda propia en la isla.

En el video, el tiktoker recorre su vivienda con el mensaje: “Mi casita en Cuba 100% mía, todavía le faltan unos detalles, pero ahí vamos”. Las imágenes muestran una casa espaciosa, con portal, patio, garaje, rejas y paneles solares. En el interior, se ven muebles sencillos, suelos de cerámica y paredes pintadas en tonos vivos. Aunque el autor aclara que aún no está terminada, el hogar luce moderno y confortable, algo poco común en la actual crisis de vivienda que vive el país.

La publicación superó las 2.600 reacciones y generó más de 350 comentarios en TikTok. Muchos usuarios lo felicitaron por su esfuerzo y sacrificio, asegurando que su logro es motivo de inspiración. Pero otros lo acusaron de presumir y de “buscar pauta”, lo que desató una cadena de respuestas por parte del creador.

Uno de los comentarios más polémicos vino de un usuario que escribió: “Hasta que un jefe le guste…”. A lo que respondió con firmeza: “Bueno hermano, cómpratela, aquí cada quien se acomoda donde quiera”. Pero el intercambio más viral fue con otro internauta que lo cuestionó por molestar con su éxito. Su respuesta se hizo frase: “Siempre hay gente que le molesta el logro de otros”.

A pesar de estas críticas, otros destacaron su perseverancia y lo tomaron como ejemplo de lo difícil que es construir una casa en Cuba sin ayuda del Estado. “Eso es sacrificio y trabajo duro, no suerte”, escribió una seguidora.

Sin embargo, no faltaron los comentarios más duros. Algunos usuarios ironizaron sobre la seguridad y la estética de la casa, comparándola con “una prisión”, o advirtiendo que en Cuba “si le gusta a un dirigente, te la quitan”. Esas críticas reflejan la desconfianza general hacia el sistema cubano y la inseguridad sobre la propiedad privada en la isla.

Lejos de entrar en polémicas políticas, este cubano se mantuvo fiel a su mensaje de superación. “Cada quien se acomoda donde quiera. No nacimos en cuna de oro, pero si te lo propones se puede”, respondió a otro comentario. Con su actitud tranquila y su insistencia en que todo se logra con esfuerzo, terminó ganándose el respeto de muchos que al principio lo habían cuestionado.

Su video se ha convertido en uno de los más comentados entre los cubanos en TikTok, donde mostrar un logro personal puede despertar tanto admiración como resentimiento. “Siempre habrá gente que critique”, escribió en una respuesta posterior. “Pero el que trabaja duro, disfruta el resultado”.