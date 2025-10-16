La Diosa rompe el silencio sobre la demanda y arremete contra Armando Labrador: "Abandonó mi carrera por completo"

La cantante cubana La Diosa rompió el silencio sobre la demanda que le interpuso Armando Labrador, y lo hizo de la manera más directa posible: frente a cámara, con dinero en la mano y un mensaje contundente para quienes la habían juzgado sin escuchar su versión.

En un video publicado en sus redes sociales, la artista explicó todo lo ocurrido con Armando Labrador, dueño de la plataforma Cántalo TV, y aseguró que, tras meses de silencio, la justicia le dio la razón.

“Este video va dirigido a todos mis seguidores, a los que tuvieron paciencia, no me juzgaron y esperaron a escuchar mi versión. Hace unos meses recibí una demanda de parte de Armando Labrador. Su plataforma Cántalo TV, una plataforma manejada por él mismo, se vanaglorió de hacerla pública afectando mi imagen y dejándome ante mi público como una estafadora o mala paga, cuando la realidad es muy diferente”, relató.

“Hoy, después de varios meses y con pruebas concretas, ya puedo hablarles con la verdad en la mano. La justicia habló una vez más y la verdad volvió a brillar. La semana pasada ganamos una moción donde Armando Labrador buscaba quitarme mi carro, una acción injusta que intentó presentar como una emergencia en la corte, sin base legal ni hechos que lo justificaran. El tribunal dejó claro que no existía motivo legal para esa medida y que mis derechos debían ser respetados”, aseguró la artista.

“En un momento muy difícil de mi vida, cuando llegué a este país, recibí un préstamo para apoyar mi primer concierto, de ese monto realicé tres transferencias a Armando Labrador (…) Yo nunca me he negado a cumplir con mis obligaciones reales y justas. Siempre he tenido la intención de pagar y he hecho pagos significativos”, enfatizó la cantante quien no dudó en exponer a Labrador.

Según su versión, lo que ocurrió entre ambos fue todo lo contrario a lo que se ha difundido en redes: “Lo único que yo siempre pedí es que las cosas se hagan de manera equitativa y honesta, reconociendo lo que he pagado, lo que se incumplió por la otra parte y lo que la justicia determine que corresponde realmente. El acuerdo era que los pagos continuarían a medida que trabajáramos juntos. Pero lo que ocurrió fue esto: Armando Labrador, como mi manager, me gestionó un solo concierto. Luego me abandonó mi carrera por completo, limitándome a trabajar y con cero oportunidades”.

“Me tocó gestionar todos mis proyectos musicales por mi cuenta, grabando mis videos, producciones y todos los gastos de mi carrera. Gracias a Dios tuve la ayuda de otras personas, pero nunca pude contar con Armando Labrador como manager. Armando Labrador firmó un contrato de representación como mi manager por tres años y sin embargo me abandonó por completo”, recalcó La Diosa.

Para ella la intención de Labrador iba más allá del dinero en sí: “Me prohibió mencionarlo en redes, me pidió que quitara su contacto de booking para gestionar mis conciertos y rompió todas las condiciones del contrato firmado. Mi última conversación con él fue para pagarle lo que faltaba, me dejó en visto y días después me llegó la demanda. Su interés nunca fue cobrar con justicia, si no hacerme daño públicamente y desacreditarme como artista en las redes sociales”.

Con los fajos de billetes en la mano y mostrándolos a cámara dijo: “Aquí está el dinero que según Armando le debo y que no ha querido aceptar para poder armar todo este circo”.

Con tono firme, La Diosa cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores y sus abogadas asegurando que seguirá adelante con su carrera.

Preguntas Frecuentes sobre el Conflicto Legal entre La Diosa y Armando Labrador