La Diosa rompe el silencio sobre la demanda y arremete contra Armando Labrador: "Abandonó mi carrera por completo"

La cantante cubana La Diosa rompió el silencio sobre la demanda que le interpuso Armando Labrador, y lo hizo de la manera más directa posible: frente a cámara, con dinero en la mano y un mensaje contundente para quienes la habían juzgado sin escuchar su versión.
En un video publicado en sus redes sociales, la artista explicó todo lo ocurrido con Armando Labrador, dueño de la plataforma Cántalo TV, y aseguró que, tras meses de silencio, la justicia le dio la razón.
“Este video va dirigido a todos mis seguidores, a los que tuvieron paciencia, no me juzgaron y esperaron a escuchar mi versión. Hace unos meses recibí una demanda de parte de Armando Labrador. Su plataforma Cántalo TV, una plataforma manejada por él mismo, se vanaglorió de hacerla pública afectando mi imagen y dejándome ante mi público como una estafadora o mala paga, cuando la realidad es muy diferente”, relató.
“Hoy, después de varios meses y con pruebas concretas, ya puedo hablarles con la verdad en la mano. La justicia habló una vez más y la verdad volvió a brillar. La semana pasada ganamos una moción donde Armando Labrador buscaba quitarme mi carro, una acción injusta que intentó presentar como una emergencia en la corte, sin base legal ni hechos que lo justificaran. El tribunal dejó claro que no existía motivo legal para esa medida y que mis derechos debían ser respetados”, aseguró la artista.
“En un momento muy difícil de mi vida, cuando llegué a este país, recibí un préstamo para apoyar mi primer concierto, de ese monto realicé tres transferencias a Armando Labrador (…) Yo nunca me he negado a cumplir con mis obligaciones reales y justas. Siempre he tenido la intención de pagar y he hecho pagos significativos”, enfatizó la cantante quien no dudó en exponer a Labrador.
Según su versión, lo que ocurrió entre ambos fue todo lo contrario a lo que se ha difundido en redes: “Lo único que yo siempre pedí es que las cosas se hagan de manera equitativa y honesta, reconociendo lo que he pagado, lo que se incumplió por la otra parte y lo que la justicia determine que corresponde realmente. El acuerdo era que los pagos continuarían a medida que trabajáramos juntos. Pero lo que ocurrió fue esto: Armando Labrador, como mi manager, me gestionó un solo concierto. Luego me abandonó mi carrera por completo, limitándome a trabajar y con cero oportunidades”.
Lo más leído hoy:
“Me tocó gestionar todos mis proyectos musicales por mi cuenta, grabando mis videos, producciones y todos los gastos de mi carrera. Gracias a Dios tuve la ayuda de otras personas, pero nunca pude contar con Armando Labrador como manager. Armando Labrador firmó un contrato de representación como mi manager por tres años y sin embargo me abandonó por completo”, recalcó La Diosa.
Para ella la intención de Labrador iba más allá del dinero en sí: “Me prohibió mencionarlo en redes, me pidió que quitara su contacto de booking para gestionar mis conciertos y rompió todas las condiciones del contrato firmado. Mi última conversación con él fue para pagarle lo que faltaba, me dejó en visto y días después me llegó la demanda. Su interés nunca fue cobrar con justicia, si no hacerme daño públicamente y desacreditarme como artista en las redes sociales”.
Con los fajos de billetes en la mano y mostrándolos a cámara dijo: “Aquí está el dinero que según Armando le debo y que no ha querido aceptar para poder armar todo este circo”.
Con tono firme, La Diosa cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores y sus abogadas asegurando que seguirá adelante con su carrera.
Preguntas Frecuentes sobre el Conflicto Legal entre La Diosa y Armando Labrador
¿Cuál fue el resultado de la demanda de Armando Labrador contra La Diosa?
La justicia falló a favor de La Diosa, desestimando las acusaciones de Armando Labrador. El tribunal concluyó que no existía motivo legal para las acciones tomadas por Labrador, como intentar quitarle el auto a la cantante, y que sus derechos debían ser respetados.
¿Qué alegaciones hizo Armando Labrador contra La Diosa?
Armando Labrador alegó que La Diosa había incumplido un contrato que otorgaba a su empresa, Cántalo TV, derechos exclusivos sobre la carrera de la artista. También reclamó un préstamo de 91 mil dólares como parte de la demanda, aunque La Diosa ya había realizado pagos parciales. Labrador buscaba una compensación total superior a 100 mil dólares, acusando a La Diosa de enriquecimiento injusto.
¿Cómo afectó la demanda a la carrera de La Diosa?
La Diosa afirmó que la demanda de Armando Labrador no solo buscaba obtener dinero, sino también desacreditarla públicamente y dañar su imagen como artista. Labrador, según La Diosa, la abandonó como manager, dejándola sin oportunidades y obligándola a gestionar su carrera de manera independiente.
¿Qué acciones legales tomó La Diosa para proteger sus derechos?
La Diosa se defendió legalmente con el apoyo de sus abogadas del bufete VPP Law Firm. Esta representación legal fue crucial para ganar la moción en la corte y reafirmar sus derechos frente a las acusaciones injustas de Armando Labrador.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.