La Diosa celebra victoria en la corte contra Armando Labrador: "Con la papaya en mano"

La cantante cubana La Diosa celebró este lunes su victoria en la corte de Miami contra el empresario Armando Labrador, dueño de la corporación Cántalo TV y de la clínica estética My Cosmetic Surgery, quien la había demandado por incumplimiento de contrato.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete de “40 libras” aparece junto a su pareja, Rey El Mago, y sus abogadas del bufete VPP Law Firm, las mismas que representan habitualmente al presentador Alexander Otaola.

“Saliendo victoriosa de la corte contra Armando Labrador con mis abogadas y con la papaya en mano”, escribió la artista, en tono de triunfo y con su habitual estilo desenfadado.

De fondo se escucha su tema “Por debajo del agua”, una canción que estrenó tras su llegada a Estados Unidos y en el que derrocha firmeza antes las críticas.

Rey El Mago también comentó el post con un dardo bien directo: “Vamos a ver si hacen un programa ahora los influencers y youtubers y dan la noticia”.

Las imágenes fueron tomadas a las afueras del tribunal del condado de Miami-Dade, donde la cantante posó sonriente junto a sus abogadas tras conocer el fallo a su favor.

Antecedentes de la demanda

En diciembre de 2024, Cántalo TV en la figura de Armando Labrador demandó a La Diosa alegando que la artista había violado un contrato firmado en 2023, que otorgaba a la empresa derechos exclusivos sobre su carrera.

El documento, presentado por la abogada Lilly J. Real, establecía que la cantante debía entregar el 20% de sus ganancias netas mensuales, además de mantener informada a la corporación sobre sus ingresos y eventos.

El conflicto legal incluía un préstamo de 91 mil dólares que La Diosa recibió de la compañía para comprar un auto Cadillac de lujo. La artista ya había realizado tres pagos parciales de 20 mil dólares, pero Labrador en su demanda exigía que aún debía 31 mil dólares.

En su momento, Labrador pidió una compensación total superior a 100 mil dólares, alegando también enriquecimiento injusto por parte de la intérprete.

No obstante, con este fallo, La Diosa asegura haber tenido una victoria en un proceso legal que la había perseguido durante meses y del que había hablado muy poco en redes.

El gesto fue celebrado por sus seguidores, que inundaron la publicación con mensajes de apoyo y felicitaciones para la artista.

Hasta el momento de redactar esta nota, Armando Labrador no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el fallo.

