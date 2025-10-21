¿Otro bebé en camino? Influencer Amanda Camaraza "estalla" contra su pareja: "Quiere amarrarme"

La influencer cubana Amanda Camaraza encendió las redes sociales con uno de sus explosivos videos, esta vez asegurando entre gritos y risas que podría estar embarazada nuevamente, apenas unos meses después del nacimiento de su primer hijo.

“Voy de camino para CBS a comprarme una prueba de embarazo porque llevo días sintiéndome un poco mal”, confesó Amanda en un video que publicó en instagram visiblemente alterada, aunque sus seguidores ya están acostumbrados a su característico tono histriónico.

La influencer, conocida por su estilo desinhibido y sus ocurrencias, continuó desahogándose: “Como ese negro me haya preñado de nuevo, tú vas a ver lo que se va a armar hoy mismo, porque yo le dije que mi útero tiene que recuperarse. Yo no puedo embarazarme de nuevo como si fuera una curiela”, exclamó exaltada, provocando carcajadas entre sus fans.

Amanda no se detuvo ahí y lanzó una frase que rápidamente dessencadenó risas: “Él es una cosa, un vicio conmigo que tiene. Está enamorado como un perro y yo no lo culpo, quiere amarrarme”.

Entre drama y humor, la influencer también admitió estar preocupada: “Tengo miedo, fuera de juego, tengo miedo. Voy a hacerme un test, a ver”, dijo antes de cortar el video.

Sus seguidores reaccionaron entre risas, pero también con un cariño infinito hacia la influencer: “Ay Amandita, te veo con tres”; “Quien te manda cuando caes en las garras de un negrito no hay vuelta atrás, te lo digo por experiencia”; “Hembrita en camino”; “Esta vez es la hembrita”; “Tienes cara de embarazada”; “Tú procura dar una respuesta rápido”; “Se viene parejita”; “Caíste en esa trampa como yo mis hijos se llevan un año y seis meses varones los dos, te veo enganchada nuevamente”.

Amanda, que dio a luz en mayo pasado a su primer hijo, Marcello, fruto de su relación con Manuel Alejandro Pérez Odicio, conocido como Manny, ha mantenido una presencia constante en redes, donde combina humor, desahogos personales y un toque de locura que encanta a su audiencia.

Por ahora, la influencer no ha confirmado el resultado de la prueba, pero todo apunta a que sus seguidores ya están listos para una nueva telenovela de su segundo embarazo.