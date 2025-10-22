Arrestan a un hombre en Miami por rastrear a su exnovia con un GPS: Así fue descubierto

Vídeos relacionados:

Alfredo Javier Cedeño, un hombre de 35 años residente en Miami, fue arrestado el 20 de octubre por presuntamente colocar un dispositivo de rastreo GPS en el vehículo de su expareja sin el conocimiento ni consentimiento de la mujer.

Las autoridades lo acusan formalmente de acoso y violación de la privacidad, en uno de los primeros casos en el estado procesados bajo la nueva ley de Florida que penaliza estas acciones como delitos graves.

Ficha policial del acusado (Fuente: Miami-Dade.gov)

Según el informe policial -citado por la prensa local- Cedeño habría mantenido una relación sentimental con la víctima durante aproximadamente dos años y medio.

Aunque no tenían hijos en común, la separación no puso fin a la interacción entre ambos.

Fue la víctima quien, semanas después de la ruptura, comenzó a notar algo inusual: la presencia reiterada de su expareja en múltiples lugares que ella visitaba. Este patrón de coincidencias levantó sospechas.

El 19 de julio, la mujer decidió inspeccionar su vehículo y encontró un dispositivo GPS oculto.

Dispositivo de rastreo similar al encontrado en el vehículo de la víctima (Fuente: Captura de Telemundo 51)

Además de la evidencia física, entregó a la policía mensajes de texto en los que Cedeño presuntamente admitía haber colocado el rastreador. Esa combinación de pruebas permitió a los investigadores avanzar rápidamente en el caso.

Cargos bajo la nueva ley de rastreo

Tras su detención el 20 de octubre, Cedeño fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) del condado de Miami-Dade.

En la audiencia judicial posterior, un juez determinó que existía causa probable para imputarlo por un delito grave de tercer grado, en conformidad con el Estatuto 934.425 de Florida, que entró en vigor el 1 de octubre de 2024.

Esta ley tipifica como delito grave el uso de dispositivos o aplicaciones de rastreo en el vehículo de otra persona sin consentimiento.

La pena puede alcanzar los cinco años de prisión, y representa un cambio significativo en la legislación, ya que antes este tipo de conducta se consideraba un delito menor.

El objetivo de la reforma legal es combatir el acoso facilitado por la tecnología moderna, que hasta ahora operaba en una zona gris legal.

Asimismo, otra disposición adicional de la ley agrava las penas -hasta 15 años de cárcel- si se prueba que el rastreador fue utilizado para cometer delitos mayores como asesinato, secuestro, violación o robo.

Medidas cautelares impuestas

Durante la audiencia, el juez también ordenó medidas cautelares de protección para la víctima, incluyendo una orden de alejamiento que obliga a Cedeño a mantenerse a más de 500 pies (152 metros) de su exnovia, su residencia, su centro de trabajo y cualquier institución educativa a la que asista.

Según los registros judiciales, la acusación se sustenta no solo en la presencia del dispositivo físico en el automóvil, sino también en la prueba directa de las comunicaciones entre ambos, en las que el acusado habría reconocido su responsabilidad.

Se le asignó un defensor público y se fijó una fianza de 2,500 dólares. Hasta el cierre de esta nota, permanece en prisión.

Un precedente en la era del acoso digital

Este caso marca uno de los primeros arrestos en Miami bajo la nueva ley de rastreo y subraya una realidad cada vez más preocupante: la facilidad con la que herramientas tecnológicas, como los GPS de bajo costo, pueden ser utilizadas con fines de control y vigilancia sin consentimiento.

Las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres advierten que este tipo de acoso tecnológico suele ser una forma inicial de violencia de género que, si no es atendida a tiempo, puede escalar hacia formas más graves de agresión.

La nueva legislación busca cerrar esa brecha legal, protegiendo la privacidad en un contexto donde los límites entre lo público y lo íntimo son cada vez más difusos.

Por el momento, la víctima ha optado por no hacer declaraciones públicas sobre el caso ni sobre su relación con Cedeño. El proceso judicial continúa.