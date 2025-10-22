Influencer de moda asegura que "las cubanas no saben vestir bien"

La creadora de contenido Teresa Creando Style (@teresacreandoestilofg) desató la polémica en redes sociales tras afirmar en un video que “las cubanas no se saben vestir bien”.

La influencer, conocida por su estilo directo y consejos de moda, explicó que muchas mujeres en la isla “confunden sensualidad con vulgaridad” y dio varias recomendaciones para mejorar la imagen personal.

“Para verse sexy no hay que estar en licra todo el día. No hay que enseñar de más para sentirte sensual”, dijo Teresa, al tiempo que criticó las camisetas con lentejuelas, asegurando que “esas pancartas de brillo no se ven bonitas, se ven baratas”.

También arremetió contra los pantalones pitillo: “Si tienes uno en el armario, bótalo. Son horribles, no estilizan y si no tienes un cuerpo bonito, pareces un tamal”.

En cuanto a los accesorios, recomendó evitar las cadenas de oro gruesas porque “se ven fatal” y aconsejó invertir en un buen reloj.

Además, pidió cuidar la elección de carteras: “Si te vas a comprar una réplica, calcula el precio de la original y equilibra el outfit, porque se nota de lejos que traes un bolso falso”.

Las declaraciones han dividido opiniones entre sus seguidoras.