Influencer de moda asegura que "las cubanas no saben vestir bien"

La creadora de contenido Teresa Creando Style (@teresacreandoestilofg) desató la polémica en redes sociales tras afirmar en un video que “las cubanas no se saben vestir bien”.
La influencer, conocida por su estilo directo y consejos de moda, explicó que muchas mujeres en la isla “confunden sensualidad con vulgaridad” y dio varias recomendaciones para mejorar la imagen personal.
“Para verse sexy no hay que estar en licra todo el día. No hay que enseñar de más para sentirte sensual”, dijo Teresa, al tiempo que criticó las camisetas con lentejuelas, asegurando que “esas pancartas de brillo no se ven bonitas, se ven baratas”.
También arremetió contra los pantalones pitillo: “Si tienes uno en el armario, bótalo. Son horribles, no estilizan y si no tienes un cuerpo bonito, pareces un tamal”.
En cuanto a los accesorios, recomendó evitar las cadenas de oro gruesas porque “se ven fatal” y aconsejó invertir en un buen reloj.
Además, pidió cuidar la elección de carteras: “Si te vas a comprar una réplica, calcula el precio de la original y equilibra el outfit, porque se nota de lejos que traes un bolso falso”.
Las declaraciones han dividido opiniones entre sus seguidoras.
Preguntas frecuentes sobre la moda y las influencias en el estilo de las cubanas
¿Por qué Teresa Creando Style critica la forma de vestir de las cubanas?
Teresa Creando Style, una influencer de moda, critica que muchas cubanas "confunden sensualidad con vulgaridad". Según ella, para verse sexy no es necesario usar licras todo el día ni mostrar demasiado. Además, desaconseja el uso de camisetas con purpurina y cadenas gruesas de oro, pues considera que no aportan elegancia.
¿Qué recomendaciones da Teresa Creando Style para mejorar el estilo de las cubanas?
Teresa sugiere evitar el uso de pantalones pitillo y camisetas con purpurina, y recomienda invertir en un buen reloj y elegir las carteras con cuidado. Según ella, estos cambios pueden hacer que las cubanas mejoren su imagen personal y se vean más elegantes.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad a las declaraciones de Teresa Creando Style?
Las declaraciones de Teresa han dividido opiniones entre sus seguidoras. Algunas apoyan su crítica y consejos de moda, mientras que otras consideran que sus comentarios son ofensivos y no reflejan la realidad económica de muchas cubanas, quienes deben adaptarse a las limitaciones de la isla.
¿Qué otras influencias de estilo están presentes entre las cubanas según los contextos proporcionados?
El estilo "old money" y "quiet luxury" también están ganando popularidad entre las cubanas. Esto implica un cambio hacia atuendos más sobrios y elegantes, alejándose de la ostentación de logos de marcas y cadenas gruesas. Este enfoque ha sido bien recibido en redes sociales, donde se celebra la sofisticación y elegancia.
