El mundo de la moda despide a uno de sus mayores íconos. Giorgio Armani, creador de un estilo inconfundible y fundador de una de las casas más influyentes del diseño italiano, falleció este jueves en Milán a los 91 años. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani a través de un emotivo comunicado, en el que lo describieron como “su creador, fundador y fuerza motriz incansable”.

“Il Signor Armani, como siempre fue llamado con respeto y admiración por empleados y colaboradores, falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos”, indicó la nota oficial. “Indefatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros”. Con estas palabras, la compañía subrayó el compromiso absoluto del diseñador con su obra hasta el final de su vida.

El comunicado también resaltó cómo Giorgio Armani supo anticiparse a su tiempo “con extraordinaria claridad y pragmatismo”, impulsado por una “curiosidad incesante”. Fue una figura querida y respetada, capaz de conectar con públicos muy diversos, siempre atento a las necesidades de la comunidad y profundamente comprometido con su querida ciudad de Milán.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Armani construyó mucho más que una marca de ropa: creó un universo estético que abarca desde la moda hasta la decoración, los perfumes, la gastronomía y la hotelería. Siempre defendió la independencia como principio de acción, una filosofía que —según el comunicado— seguirá guiando al grupo empresarial bajo la dirección de su familia y colaboradores más cercanos.

Su vínculo con Milán fue constante. Allí desarrolló su carrera, instaló su cuartel general y apoyó activamente diversas causas sociales y culturales. También supo establecer un diálogo abierto con el público, ganándose el respeto no solo por su talento, sino por su cercanía y su capacidad de leer el presente con sensibilidad.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani comenzó estudiando medicina antes de dedicarse al diseño. Trabajó como escaparatista, pasó por Cerruti, y en 1975 fundó su firma junto a Sergio Galeotti. Con sus trajes desestructurados y el uso del color greige, creó un nuevo lenguaje de elegancia. Su relación con Hollywood, especialmente a partir de películas como American Gigolo, catapultó su estética a nivel internacional.

El velorio será en el Armani/Teatro de Milán los días 6 y 7 de septiembre, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., en la Via Bergognone 59. Según su voluntad expresa, el funeral se celebrará en privado. Su sobrina Roberta Armani, figura clave dentro del grupo, queda ahora como una de las responsables de continuar el legado de un hombre que convirtió la sobriedad en una forma de arte.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también reaccionó a la noticia con un mensaje en la red social X, donde expresó: “Con su elegancia, sobriedad y creatividad, prestigió la moda italiana e inspiró al mundo entero”. Lo definió como “un ícono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia”, en un homenaje que refleja el impacto nacional e internacional de su legado.

