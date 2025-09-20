Díaz-Canel y Lis Cuesta son captados esperando el concierto de Silvio Rodríguez en La Habana

Vídeos relacionados:

El gobernante Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, fueron vistos este viernes en la escalinata de la Universidad de La Habana, minutos antes del inicio del concierto del trovador Silvio Rodríguez, quien dedicó su presentación a los estudiantes que protestaron contra las tarifas impuestas por ETECSA.

La presencia del mandatario y su esposa fue reportada por el fotógrafo Claudio Peláez Sordo, quien compartió imágenes en sus redes sociales del momento en que ambos aguardaban la llegada del músico, rodeados por un fuerte dispositivo de seguridad y varias figuras del oficialismo cultural.

El concierto, anunciado días antes por Rodríguez, fue concebido como un homenaje a los jóvenes que, en junio pasado, protagonizaron protestas pacíficas contra el tarifazo de ETECSA, exigiendo una política de conectividad más justa e inclusiva.

“Vi actitudes muy positivas de la juventud universitaria... por eso los estamos invitando”, explicó el trovador en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram @zurron_del_aprendiz, donde remarcó el compromiso social y el espíritu combativo de los estudiantes.

El gesto de Silvio llega en un contexto tenso, marcado por movilizaciones inéditas de universitarios que cuestionaron públicamente a la empresa estatal de telecomunicaciones y al papel de las organizaciones juveniles oficialistas, acusadas de inacción.

En aquellos días, Rodríguez sorprendió con declaraciones críticas hacia el régimen, publicadas en su blog Segunda Cita, donde escribió: “Ya nadie cree en eso”, en referencia a los métodos verticales de gobierno. También respaldó los pronunciamientos de la FEU de la CUJAE y pidió mayor diálogo y bienestar para el pueblo cubano.

