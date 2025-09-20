Díaz-Canel y Lis Cuesta son captados esperando el concierto de Silvio Rodríguez en La Habana

Vídeos relacionados:
El gobernante Miguel Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, fueron vistos este viernes en la escalinata de la Universidad de La Habana, minutos antes del inicio del concierto del trovador Silvio Rodríguez, quien dedicó su presentación a los estudiantes que protestaron contra las tarifas impuestas por ETECSA.
La presencia del mandatario y su esposa fue reportada por el fotógrafo Claudio Peláez Sordo, quien compartió imágenes en sus redes sociales del momento en que ambos aguardaban la llegada del músico, rodeados por un fuerte dispositivo de seguridad y varias figuras del oficialismo cultural.
El concierto, anunciado días antes por Rodríguez, fue concebido como un homenaje a los jóvenes que, en junio pasado, protagonizaron protestas pacíficas contra el tarifazo de ETECSA, exigiendo una política de conectividad más justa e inclusiva.
“Vi actitudes muy positivas de la juventud universitaria... por eso los estamos invitando”, explicó el trovador en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram @zurron_del_aprendiz, donde remarcó el compromiso social y el espíritu combativo de los estudiantes.
El gesto de Silvio llega en un contexto tenso, marcado por movilizaciones inéditas de universitarios que cuestionaron públicamente a la empresa estatal de telecomunicaciones y al papel de las organizaciones juveniles oficialistas, acusadas de inacción.
En aquellos días, Rodríguez sorprendió con declaraciones críticas hacia el régimen, publicadas en su blog Segunda Cita, donde escribió: “Ya nadie cree en eso”, en referencia a los métodos verticales de gobierno. También respaldó los pronunciamientos de la FEU de la CUJAE y pidió mayor diálogo y bienestar para el pueblo cubano.
Preguntas frecuentes sobre el concierto de Silvio Rodríguez y la presencia de Díaz-Canel
¿Por qué Silvio Rodríguez dedicó su concierto a los estudiantes que protestaron contra ETECSA?
Silvio Rodríguez dedicó su concierto a los estudiantes para homenajear su espíritu combativo y su compromiso social, tras las protestas contra las tarifas injustas de ETECSA. Considera que los jóvenes representan una esperanza en la lucha por una política de conectividad más justa e inclusiva en Cuba.
¿Cómo fue recibida la presencia de Díaz-Canel en el concierto?
La presencia de Díaz-Canel en el concierto fue recibida con recelo y críticas, ya que muchos la consideran una contradicción, dado que el evento estaba dedicado a jóvenes que protestaron contra políticas que el gobierno defiende. Su gestión ha sido blanco de críticas por la represión y el aumento de la desigualdad en Cuba.
¿Qué simbolismo tuvo el concierto de Silvio Rodríguez en la escalinata de la Universidad de La Habana?
El concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana tuvo un fuerte simbolismo al evocar figuras históricas como Julio Antonio Mella y José Antonio Echeverría, y convertirse en un espacio para reflexionar sobre el presente cubano, marcado por la crisis económica, la represión y la emigración masiva de jóvenes.
¿Qué posición ha tomado Silvio Rodríguez respecto al régimen cubano y las protestas estudiantiles?
Silvio Rodríguez ha adoptado una postura crítica hacia el régimen cubano, especialmente frente a la gestión de la crisis de ETECSA. Ha respaldado abiertamente las protestas estudiantiles y ha pedido más diálogo y bienestar para el pueblo cubano, cuestionando los métodos verticales del gobierno.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.