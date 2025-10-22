Renté se va del aire y continúan los apagones en Cuba

La Unión Eléctrica de Cuba informó que la central termoeléctrica Antonio Maceo, conocida como Renté, salió de servicio la noche del martes debido a “problemas en la Automática”.

Miércoles, 22 Octubre, 2025 - 11:19

Trabajador de la termoeléctrica Renté (imagen de referencia)

La crisis energética en Cuba vuelve a agravarse tras la salida del sistema de una de las principales termoeléctricas del país.

La Central Termoeléctrica Antonio Maceo, conocida como Renté, ubicada en Santiago de Cuba, salió de servicio la noche del martes debido a “problemas en la Automática”, según confirmó la Unión Eléctrica (UNE).

El incidente se produjo a las 19:38 horas del lunes, cuando la Unidad 6 de Renté dejó de generar energía, sumándose a las averías ya existentes en otras plantas clave del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como Felton (Unidad 2), Santa Cruz (Unidad 3) y Mariel (Unidad 8).

Además, la UNE informó que durante el día de ayer el país sufrió afectaciones durante las 24 horas, con un máximo déficit de 1,703 megawatts (MW) a las 19:40 horas.

La situación sigue siendo crítica. A las seis de la mañana, la disponibilidad del SEN era de apenas 1,554 MW, frente a una demanda de 2,609 MW, lo que representa 1,068 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario pico nocturno, el déficit podría superar los 1,700 MW, lo que significa que más de la mitad del país podría quedar nuevamente a oscuras.

Aunque se prevé la entrada en servicio de la Unidad 3 de Santa Cruz (45 MW) y de la Unidad 3 de Renté (55 MW), la generación continúa siendo insuficiente.

A esto se suman 67 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible, que representan 641 MW, y otros 163 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 804 MW afectados por esta causa.

Mientras tanto, los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos solo lograron aportar 2,745 MWh de energía, cifra que apenas alivia la grave crisis energética que atraviesa la isla.

La población cubana, que vive entre apagones diarios y sus extenuantes consecuencias, enfrenta otra jornada marcada por el calor, la oscuridad y la incertidumbre, mientras el régimen sigue sin ofrecer soluciones estructurales a un sistema eléctrico colapsado.

