Cubana en España explota en TikTok: "Luchemos para que esto no se vuelva una Cuba o una Venezuela"

La cubana identificada en TikTok como @walkiryaperez se ha vuelto viral tras publicar un video en el que responde a los ataques que recibió por opinar sobre la situación actual de España, tras apoyar la opinión de una compatriota que había hecho una reflexión crítica sobre los problemas del país.

En su mensaje, la creadora afirma: “Me han dicho de todo, que me vaya para mi país, que vaya a arreglar Cuba. Primero, me vine porque me dio la gana; segundo, me vine porque mi abuelo se vino de aquí, de España, para allá, para Cuba, a tocar los cojones. Entonces yo vengo aquí a tocarlos igual.”

Walkyria aclara que ni ella ni la creadora que defendió están “criticando a España”, sino hablando de los problemas que perciben. “Simplemente estamos diciendo las cosas que están pasando en España ahora mismo”, señala en el video.

Entre los temas que menciona, cita el aumento de los precios y las dificultades sociales: “No nos preocupamos por la subida del gas, de la luz, de los huevos, del pescado, de la comida; porque en tu casa se te meten y no los puedes sacar; porque te robas un cartón de leche y te llevan preso. Cosas que no me caben... Queremos que se abran los ojos y se deje de comer tanta mierda. Que si la guerra en Gaza, que si la guerra en Ucrania... ¿y la guerra que está pasando aquí?”

También menciona la precariedad que viven muchas familias españolas: “Los miles de niños que no tienen para comer, que se tienen que quedar en los comedores escolares porque en sus casas no hay comida. Las madres no tienen para llegar a fin de mes. Que te dejen de pagar el alquiler y se queden de inquiokupa, eso tampoco te molesta. ¿No te molesta que se suban los impuestos a los autónomos?”

El video termina con una advertencia: “Pongámonos para las cosas y luchemos por lo de aquí adentro, para que esto no se vuelva como una Cuba o como una Venezuela. Sí, yo soy cubana, pero también soy española, y aunque le duela al que le duela, tengo DNI.”

La publicación ha generado cientos de comentarios y reacciones. Muchos usuarios la respaldaron con mensajes como “España va por el mismo camino” o “Gracias por decir las cosas claras”, mientras otros la criticaron por comparar la situación española con la de Cuba o Venezuela. También hubo quienes le reprocharon: “Arregla Cuba primero” o “No hables mal del país que te acogió”.

El video responde a un post previo de Walkyria, en el que defendía a la creadora @lesyanisportilla, autora de una reflexión sobre la situación en el país europeo que generó debate en redes.

En ese primer video, Walkyria decía: “Mira, he estado viendo el vídeo de una chica que se llama Historias de una cubana. Esta chica habla de cómo está España y de los problemas que hay en España. Si queréis vosotros los españoles llegar a como está Cuba, seguid criticándola, seguid diciendo que se monte en un avión y que se vaya para ella sabe dónde. No, perdona, españolito y españolita... Ole tus huevos, querida, porque somos cubanos, sí, pero también somos españoles, porque la sangre de nosotros corre desde hace mucho antes de estar en los huevos de nuestros padres.”

En esa misma intervención añadió: “A toda esa gente que te está criticando, cariño mío, iros vosotros para Cuba, que ya intentaremos nosotros los cubanos españoles arreglar España. No es el hecho de irse para Cuba, es el hecho de no dejar que España se convierta en Cuba. Ahí lo dejo, pensad un poquito.”

La discusión comenzó con el video original de @lesyanisportilla, que se hizo viral por su crítica a los altos impuestos, la burocracia y la desigualdad social en España. En su reflexión, la joven dijo: “Bienvenidos a España, país donde un autónomo paga aunque no facture, pero los políticos cobran aunque no trabajen.”

Sus palabras provocaron miles de comentarios, algunos en apoyo y otros en desacuerdo. Mientras varios usuarios defendieron su derecho a opinar, otros la acusaron de “hablar mal del país que la acoge”. El intercambio entre ambas creadoras refleja una tendencia creciente entre los inmigrantes cubanos y latinoamericanos en España, que desde las redes sociales expresan opiniones críticas sobre la situación económica y social del país, comparándola con la experiencia vivida en sus naciones de origen.