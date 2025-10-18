"Si no abrimos los ojos...": Cubana incendia TikTok con su reflexión sobre España

Una cubana en España, identificada en TikTok como @lesyanisportilla, ha generado un amplio debate tras publicar un video en el que critica diversas situaciones del país europeo. En su mensaje, que inicia con un irónico “Bienvenidos a España”, la joven aborda temas como la burocracia, la corrupción, los altos impuestos y las dificultades económicas.

“Bienvenidos a España, país donde te multan por fumar en la calle pero si te ocupan la casa no pasa nada; un país donde los jóvenes están teniendo que emigrar para poder vivir, mientras los políticos se jubilan con pensiones de oro”, dice la creadora en el video, donde también cuestiona la desigualdad social y la lentitud del sistema judicial: “Una multa por exceso de velocidad te va a llegar en dos días, pero un juicio por corrupción te puede tardar años. El país donde un autónomo paga aunque no facture, pero los políticos cobran aunque no trabajen”.

En otro momento, agrega: “Los radares funcionan mejor que la sanidad. Bienvenidos a España, donde la justicia es ciega, sorda y muda. Un país donde los políticos se suben el sueldo, pero los sanitarios están esperando la subida prometida”.

Sus palabras han provocado cientos de comentarios y reacciones. Mientras algunos usuarios respaldaron sus palabras por considerarlas una descripción realista, otros la cuestionaron por criticar a España siendo inmigrante.

Entre los mensajes más repetidos aparecen los de quienes defendieron su derecho a opinar: “Tiene razón y está diciendo verdades como puños”, “Si trabaja y paga impuestos, puede hablar como cualquiera”. Otros, en cambio, apelaron al agradecimiento: “Yo soy cubana y jamás hablaría así de un país que me acogió con amor”. También hubo quienes interpretaron su discurso como una advertencia: “Ella viene del futuro y solo está alertando de lo que se viene”, escribió un usuario, mientras otro señaló: “Nos está avisando de lo que pasó en Cuba para que no repitamos la historia”.

Esta no es la primera vez que @lesyanisportilla provoca debate en redes sociales con reflexiones de este tipo. En un video previo aseguró que “España es Cuba, mi hermano, abran los ojos, esto está siendo Cuba”, una reflexión que dividió opiniones por su comparación entre la realidad española y la cubana. En esa ocasión, explicó que los precios de los alquileres habían subido drásticamente y que la sanidad pública estaba colapsada.

Su testimonio no es aislado. En los últimos meses, varios creadores cubanos en España han compartido experiencias similares, algunas críticas y otras más optimistas, que reflejan distintas perspectivas del proceso migratorio y de la vida en el país europeo.

La usuaria @tiempo_con_oli contó su experiencia buscando vivienda y describió la alta demanda, los precios elevados y el miedo de los propietarios a los okupas como las principales trabas para alquilar.

En otro testimonio, @elixir_karen1994 lanzó una advertencia a quienes planean mudarse desde Estados Unidos a España y afirmó que el sistema español está “pensado para que nunca ganes, nunca crezcas, nunca tengas más que ellos y vivas en comunismo”.

Por su parte, @marylu7879, radicada en Palencia, defendió que el éxito depende de la actitud personal y pidió “menos quejas y más ojos abiertos” para aprovechar las oportunidades que ofrece el país.

La creadora @irene.morell.gonz compartió su asombro ante las diferencias entre ambos países y destacó que en España hay agua potable, supermercados llenos y transporte público puntual, algo impensable en Cuba.

También @wendhyta_ph desmontó mitos sobre la vida en España y aclaró que sí se puede vivir con un salario mínimo y que los españoles “no huelen mal”, como había escuchado antes de emigrar.

El debate que provocan estas publicaciones muestra un contraste evidente entre los cubanos que enfatizan las dificultades del sistema español y aquellos que subrayan las oportunidades que ofrece. En todos los casos, los videos reflejan una misma realidad: la complejidad de emigrar y reconstruir la vida lejos de Cuba, en medio de un contexto político y económico cada vez más desafiante.

