Tras ser llamado ingrato, médico cubano exiliado estalla: “No muerdo la mano que alimentó, sino la que robó”

El médico cubano-español Lucio Enríquez Nodarse respondió con palabras duras a la reciente campaña propagandística del régimen que tilda de “traidores” e “ingratos” a los galenos cubanos que han emigrado y denuncian las carencias del sistema de salud.

En una publicación en su perfil de Facebook, Enríquez Nodarse, voz crítica del régimen, desmontó el discurso oficial y, sobre todo, defendió su derecho a hablar con libertad, algo que muchos médicos en la isla no pueden permitirse porque son silenciados, impedidos de viajar, vigilados y amenazados por pensar distinto.

Captura Facebook / Lucio Enríquez Nodarse

El mensaje aparece pocas horas después de que el oficialista TV Santiago, replicando la narrativa del Sindicato de Salud Pública, publicara un texto titulado “No se escupe el plato que te formó”, donde se acusa a los médicos emigrados de deslealtad y falta de gratitud hacia la medicina cubana.

La declaración del doctor Enríquez Nodarse surge como una respuesta directa a ese ataque, y se ha viralizado en redes por su claridad, fuerza y valor testimonial.

“El MINSAP me acusa de ‘escupir el plato que me formó’. No. Yo no escupo el plato… Escupo la mano sucia que lo sirvió”, escribió, lanzando un ataque al régimen directamente y a su maquinaria perversa de dirigentes.

En su mensaje, el médico subraya que su crítica no va dirigida a la escuela de medicina ni a sus profesores, muchos de los cuales define como “mártires silenciosos del sistema, mal pagados, vigilados y castigados por pensar distinto”.

A ellos, dice, les guarda respeto eterno. Su crítica —y su denuncia— es contra la dictadura que secuestró la medicina y convirtió a los médicos en piezas de propaganda, además de esclavos que llenan con su trabajo en el exterior las arcas del régimen.

El doctor cuestiona el relato oficial que vende la formación médica como un acto de dignidad.

Señala que muchas universidades fueron heredadas de la República, que hubo docentes exiliados por negarse a adoctrinar, estudiantes amenazados por no marchar y profesionales regulados para impedirles salir del país.

Menciona también las misiones médicas, donde el Estado cubano se queda con el 80 % del salario y obliga a los médicos a hacer política, mientras los expone en condiciones precarias y silencia sus voces.

“El Estado cubano vende médicos como mercancía. Los usa, los expone, los silencia y, cuando mueren en el extranjero, las familias ni siquiera saben cómo ni dónde”, denunció.

Y añade, con crudeza: “Eso también deberían ponerlo en su propaganda: ‘Salvamos vidas… pero perdemos almas’”.

Enríquez Nodarse desarma el concepto de “faro moral” del que presume el régimen.

Asegura que esa luz solo alumbra los palacios del poder, mientras deja en la penumbra hospitales sin agua, sin medicamentos ni insumos básicos.

Y remata: “Sí, me formé en Cuba. Y precisamente por eso sé lo que hay detrás del decorado. La verdadera traición no es denunciar la miseria, es callarla mientras el pueblo se muere esperando un turno o un antibiótico”.

Con su testimonio, el doctor reafirma que hablar no es traicionar, sino defender la verdad.

“No muerdo la mano que me dio de comer, muerdo la que me robó la comida, la libertad y la voz. Y eso lo haré hasta el final”.

