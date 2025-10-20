Tras ser llamado ingrato, médico cubano exiliado estalla: “No muerdo la mano que alimentó, sino la que robó”

Vídeos relacionados:
El médico cubano-español Lucio Enríquez Nodarse respondió con palabras duras a la reciente campaña propagandística del régimen que tilda de “traidores” e “ingratos” a los galenos cubanos que han emigrado y denuncian las carencias del sistema de salud.
En una publicación en su perfil de Facebook, Enríquez Nodarse, voz crítica del régimen, desmontó el discurso oficial y, sobre todo, defendió su derecho a hablar con libertad, algo que muchos médicos en la isla no pueden permitirse porque son silenciados, impedidos de viajar, vigilados y amenazados por pensar distinto.
El mensaje aparece pocas horas después de que el oficialista TV Santiago, replicando la narrativa del Sindicato de Salud Pública, publicara un texto titulado “No se escupe el plato que te formó”, donde se acusa a los médicos emigrados de deslealtad y falta de gratitud hacia la medicina cubana.
La declaración del doctor Enríquez Nodarse surge como una respuesta directa a ese ataque, y se ha viralizado en redes por su claridad, fuerza y valor testimonial.
“El MINSAP me acusa de ‘escupir el plato que me formó’. No. Yo no escupo el plato… Escupo la mano sucia que lo sirvió”, escribió, lanzando un ataque al régimen directamente y a su maquinaria perversa de dirigentes.
En su mensaje, el médico subraya que su crítica no va dirigida a la escuela de medicina ni a sus profesores, muchos de los cuales define como “mártires silenciosos del sistema, mal pagados, vigilados y castigados por pensar distinto”.
A ellos, dice, les guarda respeto eterno. Su crítica —y su denuncia— es contra la dictadura que secuestró la medicina y convirtió a los médicos en piezas de propaganda, además de esclavos que llenan con su trabajo en el exterior las arcas del régimen.
El doctor cuestiona el relato oficial que vende la formación médica como un acto de dignidad.
Señala que muchas universidades fueron heredadas de la República, que hubo docentes exiliados por negarse a adoctrinar, estudiantes amenazados por no marchar y profesionales regulados para impedirles salir del país.
Menciona también las misiones médicas, donde el Estado cubano se queda con el 80 % del salario y obliga a los médicos a hacer política, mientras los expone en condiciones precarias y silencia sus voces.
“El Estado cubano vende médicos como mercancía. Los usa, los expone, los silencia y, cuando mueren en el extranjero, las familias ni siquiera saben cómo ni dónde”, denunció.
Y añade, con crudeza: “Eso también deberían ponerlo en su propaganda: ‘Salvamos vidas… pero perdemos almas’”.
Enríquez Nodarse desarma el concepto de “faro moral” del que presume el régimen.
Asegura que esa luz solo alumbra los palacios del poder, mientras deja en la penumbra hospitales sin agua, sin medicamentos ni insumos básicos.
Y remata: “Sí, me formé en Cuba. Y precisamente por eso sé lo que hay detrás del decorado. La verdadera traición no es denunciar la miseria, es callarla mientras el pueblo se muere esperando un turno o un antibiótico”.
Con su testimonio, el doctor reafirma que hablar no es traicionar, sino defender la verdad.
“No muerdo la mano que me dio de comer, muerdo la que me robó la comida, la libertad y la voz. Y eso lo haré hasta el final”.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los médicos cubanos exiliados y el sistema de salud en Cuba
¿Por qué el médico cubano Lucio Enríquez Nodarse critica al régimen cubano?
El doctor Lucio Enríquez Nodarse critica al régimen cubano porque considera que el sistema utiliza a los médicos como propaganda y los expone a condiciones de explotación en misiones internacionales. Su crítica no es contra la educación médica ni sus profesores, sino contra la dictadura que ha secuestrado la medicina en Cuba, transformando a los médicos en piezas de propaganda y esclavos económicos.
¿Qué es el Programa Parole para médicos cubanos y por qué se pide su reactivación?
El Programa Parole para médicos cubanos fue un mecanismo del gobierno estadounidense que ofrecía una vía legal para que los médicos cubanos que desertaran durante sus misiones en el extranjero pudieran ingresar a Estados Unidos. Se pide su reactivación porque es visto como una medida efectiva para proteger a los médicos cubanos de la explotación sistémica en las misiones médicas del régimen cubano.
¿Cómo se describe la situación del sistema de salud cubano por médicos exiliados?
Médicos cubanos exiliados describen el sistema de salud en Cuba como deteriorado y colapsado, con hospitales en ruinas, falta de medicamentos y salida masiva de profesionales. Denuncian que el régimen utiliza la exportación de servicios médicos como una fuente de ingresos, mientras descuida las necesidades internas del país.
¿Qué denuncian los médicos cubanos sobre las misiones médicas en el extranjero?
Los médicos cubanos denuncian que las misiones médicas en el extranjero son una forma de explotación laboral disfrazada de cooperación internacional. Aseguran que el régimen cubano se queda con la mayor parte de sus salarios y los obliga a participar en actividades políticas, exponiéndolos a condiciones precarias.
