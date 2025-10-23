Arrestan a mujer en Hialeah bajo graves acusaciones contra su madre

Comparecencia en corte de la acusada (i) y Mujer arrestada (d)

La policía de Hialeah arrestó a Janet Edwards, de 49 años, tras ser acusada de negligencia y agresión contra su madre, una mujer de 77 años y en situación de discapacidad que convivía con ella.

El caso, denunciado por los propios hijos de la acusada -nietos de la víctima- ha causado conmoción por las condiciones deplorables en las que fue hallada la anciana.

Una denuncia familiar que destapó el abuso

Según informaron en las últimas horas varios medios locales, fueron los hijos de Edwards quienes alertaron a las autoridades sobre el presunto descuido y maltrato que sufría su abuela.

La denuncia llevó a la intervención de la policía de Hialeah, que detuvo a la mujer el martes por la tarde.

De acuerdo con el informe policial citado por NBC Miami, la hija de Edwards declaró que su madre había descuidado completamente el cuidado de la anciana, asegurando incluso tener fotografías que mostraban a la víctima “con heces en las manos y comiéndoselas”.

La misma testigo afirmó que entre agosto y septiembre fue testigo de cómo Edwards, molesta y frustrada, abofeteó a su madre.

Otro testigo -que visitó la casa en mayo- corroboró haber encontrado a la anciana en condiciones similares.

Relataó que al pedirle a Edwards que la limpiara, esta respondió fríamente: “No, ella va a aprender porque siempre está haciendo esto”.

Hallazgo alarmante en la vivienda

Cuando los detectives acudieron al domicilio, encontraron la puerta del dormitorio de la víctima cerrada desde afuera.

Dentro, la anciana yacía sobre un colchón inflable, en un cuarto sin electricidad, detalla el reporte.

Edwards declaró a los agentes que su madre sufre de problemas médicos y mentales que la hacen “no reconocer a nadie”, y que la había visto en cinco ocasiones “consumiendo sus propias heces”.

Aseguró sentirse frustrada por la situación, pero negó haberla golpeado.

La víctima fue trasladada al Hospital General Palmetto para observación médica, mientras la acusada fue arrestada y recluida en el Centro Correccional de Hialeah.

Durante la audiencia de fianza celebrada este miércoles, la jueza Mindy Glazer le impuso a Edwards una orden de alejamiento, prohibiéndole acercarse a menos de 500 pies de su madre o de la vivienda.

El tribunal le concedió libertad previa al juicio con una fianza alternativa de 3,500 dólares, pero el caso sigue abierto bajo cargos de negligencia hacia un adulto mayor o discapacitado y agresión a una persona de 65 años o más, según los registros judiciales.

“Esto es aberrante”, declaró un fiscal estatal durante la audiencia, al referirse a las imágenes incluidas en el informe de arresto.

Años de aislamiento y tensiones familiares

Vecinos del barrio describieron a las dos mujeres como recluidas y poco sociables.

“Llevan viviendo ahí unos quince años. Ella no socializa, no se lleva bien ni con la hija ni con el hijo”, comentó uno de ellos a Univision.

a aparente falta de contacto con el exterior habría contribuido a que la situación de la víctima pasara desapercibida durante años, hasta que los nietos decidieron intervenir.

Mientras la madre permanece hospitalizada, la policía de Hialeah continúa recabando pruebas para determinar el alcance del presunto maltrato.

Las autoridades locales recordaron que la ley de Florida protege especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad, considerando los casos de negligencia como delitos graves.

Janet Edwards enfrenta ahora cargos criminales que podrían derivar en una condena severa si se demuestra que las condiciones en las que vivía su madre fueron resultado de abandono o abuso deliberado.