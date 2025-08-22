Díaz-Canel visita la termoeléctrica de Cienfuegos en plena crisis energética

Mientras, los apagones se prolongan sin alivio en la vida diaria de los cubanos

El gobernante Miguel Díaz-Canel recorrió hoy la central termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, para comprobar el avance de reparaciones atrasadas, en un gesto oficial que contrasta con la desesperación de millones de cubanos sometidos a apagones diarios por el colapso del sistema eléctrico nacional (SEN).

El mandatario llegó a la provincia del centro sur cubano tras su paso por Villa Clara, e incluyó en su agenda la visita a la planta, cuya unidad 4 se encuentra averiada y fuera del sistema electroenergético desde diciembre.

Las labores de reparación de esa unidad comenzaron meses atrás debido a fallas en la caldera, y aún permanecen inconclusas, indicó el perfil en X de la Presidencia de Cuba.

Añadió que la reparación capital de la unidad 4 avanza en el completamiento de sus principales líneas, aunque no ofreció fechas concretas para la reincorporación del bloque al sistema.

Según explicó la dirección del centro, la unidad 3 se mantiene en funcionamiento con 158 megawatts, mientras que, en condiciones normales, la termoeléctrica aporta un 14% de la generación eléctrica nacional a partir de la quema de combustibles fósiles, lo que la convierte en un punto estratégico para el país.

Dicha unidad sincronizó nuevamente al SEN a inicios de mayo, luego de más de tres meses fuera de servicio.

El recorrido presidencial incluyó también la Empresa Militar Industrial Astillero Centro, donde se construyen y reparan embarcaciones, así como una planta de productos de aseo vinculada a la Unión de Industrias Militares.

Díaz-Canel estuvo acompañado por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y otros altos oficiales, en una visita donde pidió acelerar los procesos inversionistas y corregir las demoras acumuladas, que se han extendido en el tiempo por la complejidad de las labores.

El jefe de Estado comenzó su agenda de trabajo por la finca Punta Las Cuevas, de carácter diversificado y que funciona además como Unidad Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cienfuegos, reportó el periódico oficial 5 de Septiembre.

La víspera, Díaz-Canel visitó la CTE Ernesto Che Guevara, en Santa Cruz del Norte, y exigió a los directivos de la planta supervisar “hasta las soldaduras” en las reparaciones, en un intento por mostrar control sobre una crisis energética que ya no da tregua a millones de cubanos.

No fe la primera vez que el mandatario apareció en esa termoeléctrica. Lo hizo en 2022 y 2024, y siempre con el mismo discurso que promete que “ahora sí” se recuperarán las capacidades.

Mientras, los apagones se prolongan sin alivio en la vida diaria de los cubanos, que padecen la oscuridad casi constante como la nueva “normalidad”.

Para este viernes, en el horario pico, la disponibilidad proyectada es de 2,220 MW frente a una demanda de 3,850 MW, lo que resultaría en un déficit de 1,630 MW y una afectación total de aproximadamente 1,700 MW.

En mayo, el viceministro de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, había asegurado que los cortes no superarían las cuatro horas.

in embargo, los cubanos viven un verano marcado por apagones de hasta 20 horas, cocinando con leña o carbón, perdiendo alimentos y pasando noches enteras en la intemperie para escapar del calor.

Mientras los funcionarios piden “ahorro” y culpan al uso doméstico de los equipos, la mayoría de las familias siente que su paciencia se agota.

