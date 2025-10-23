¿Cómo se roban el combustible en Cuba en los grandes depósitos de CUPET?

La corrupción y el descontrol siguen afectando a la estatal CUPET (Cuba Petróleo), donde según declaraciones oficiales, los robos de combustible comienzan en los propios depósitos de almacenamiento.

Durante el programa “Hacemos Cuba”, presentado por el vocero oficialista Humberto López, la directora de la empresa comercializadora de combustible, Yarianna Guerra, reconoció públicamente que el hurto de carburante se origina en las grandes capacidades de almacenamiento, desde donde se distribuye el producto hacia los camiones cisternas encargados de abastecer las gasolineras.

Guerra explicó que los implicados alteran los registros de temperatura de los tanques para simular mayores niveles de evaporación, lo que les permite robar la diferencia.

“En los reportes indican que había una temperatura superior porque eso implica mayor evaporación del combustible, y así se roban la diferencia”, precisó.

Según la funcionaria, en una sola jornada, las pérdidas por este tipo de robo pueden oscilar entre 20,000 y 30,000 litros de combustible, dependiendo del volumen que se manipule y de la capacidad de almacenamiento de los tanques de los infractores.

CUPET reconoce que en estas operaciones participan varias personas coordinadas, entre ellas operarios de los camiones cisternas, jefes de brigada, los custodios y algunos directivos. En consecuencia, aseguran haber aplicado medidas disciplinarias como separaciones del cargo y destituciones en distintos territorios.

Los puntos rojos del robo de combustible en Cuba

El régimen identificó los lugares donde más se roba combustible en el país:

Los grupos electrógenos, fundamentales para el suministro en medio de los apagones.

Las bases de almacenamiento de CUPET.

Las bases de ómnibus del transporte público.

Los delitos se cometen principalmente en horario nocturno, aprovechando la falta de supervisión. Entre enero y agosto de 2025, las autoridades aseguran haber recuperado 350,000 litros de combustible en operativos policiales.

Actualmente, el Ministerio del Interior (Minint) y la Unión Nacional Eléctrica (UNE) están inspeccionando el 100 % de los grupos electrógenos del país con el objetivo de frenar los robos.

Pese a los anuncios oficiales, el robo de combustible en Cuba refleja la profunda crisis económica y moral que atraviesa el país, donde el desvío de recursos del Estado se ha convertido en un mecanismo de supervivencia en medio de la escasez y los bajos salarios.