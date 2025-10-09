Capturan a singular ladrón en Camagüey: "¡Un Spiderman criollo!"

Vídeos relacionados:

Un presunto delincuente fue sorprendido mientras intentaba saquear un camión en movimiento en la circunvalación de Camagüey, y terminó siendo amarrado a la parte trasera del vehículo por los propios choferes.

El hecho, que ha generado un intenso debate en redes sociales, no ha sido confirmado ni comentado por las autoridades, pero las imágenes y testimonios que circulan en línea revelan un fenómeno delictivo que muchos aseguran lleva años afectando al transporte de carga en Cuba.

“Spiderman” criollo atrapado en plena faena

Las fotos que encendieron la polémica muestran a un hombre inmovilizado con sogas en la parte trasera de un contenedor de camión.

Según múltiples publicaciones en Facebook, el individuo fue sorprendido cuando intentaba acceder a la carga del vehículo en movimiento.

El acto habría sido frustrado por los propios choferes, quienes decidieron aplicar justicia por su cuenta, atándolo al camión como una suerte de escarmiento público.

Uno de los primeros medios en difundir el caso fue el portal La Tijera, que lo describió en tono irónico como una “hazaña” de los “ninjas” de carretera:

“En el ‘Oskuristán’ de hoy, los ‘Spidermans’ no trepan muros para hacer el bien, sino para robar en las carreteras”, apuntó con ironía el portal noticioso

En paralelo, en el grupo de Facebook “Accidentes automovilísticos en Cuba”, se compartió el mismo contenido con un mensaje de advertencia a los transportistas:

“La mata de los asaltos de rastras es Camagüey. Roban baterías, espejos, petróleo… lo que se les ponga en el camino. Muchos choferes han tenido que pagar las consecuencias de estos delincuentes, y la policía dice que es autorrobo. ¿Quién le pone el cascabel al gato?”, cuestionó el internauta que compartió las imágenes.

Opinión pública dividida: Hartazgo e impotencia

La publicación ha generado cientos de reacciones y comentarios que reflejan el hartazgo de transportistas y ciudadanos. Algunos, como un internauta, propusieron escarmientos extremos:

“Yo lo dejo ahí mismo amarrado y lo paseo por toda Cuba con bombos y platillos para que todo el mundo lo vea. Al final, como no hubo robo, le ponen una multa y lo sueltan”.

Otros destacaron que los robos en esa zona no son nuevos.

“Desde hace más de 20 años se hace eso entre Ciego de Ávila y Camagüey. Lo llaman ‘zona ninja’. Hasta la policía los tiene bautizados así”, escribió un usuario que dijo haber perdido mercancía en la misma ruta sin obtener respuesta de las autoridades.

Un chofer aseguró que algunos camioneros viajan con sacos de piedras en la cama de la rastra para defenderse, y otro exchofer advirtió que muchos evitan circular de noche por Camagüey.

“Si no íbamos dos o tres camiones juntos, no llegábamos. En la circunvalación te desguazan”, aseveró.

“Cada vez que veo un policía está metido de cabeza en el teléfono. Deberían quitarles el móvil en horario de trabajo”, apuntó una cubana contra la inacción policial.

Un fenómeno nacional sin respuestas oficiales

A pesar de la viralidad del caso, no existe hasta el momento una versión oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sobre lo ocurrido.

Tampoco hay confirmación sobre la identidad del supuesto delincuente, ni sobre qué ocurrió después de ser capturado y exhibido.

Lo que sí parece claro es que el fenómeno de los llamados “ninjas” no es nuevo ni exclusivo de Camagüey.Conductores de todo el país reportaron en los comentarios incidentes similares en zonas como Ciego de Ávila, Mayabeque y La Habana.

“A mi esposo, hace como un mes, le abrieron el contenedor en la rotonda de Ciego. Esto es todos los días. Y cuando denuncias, dicen que fue autorrobo”, denunció una cubana.

“Fuimos a La Habana a llevar mercancía. Paramos a preguntar por una dirección y ya iban dos a subirse. El chofer se bajó con un machete y salieron que se mataban”, indicó otro testimoniante.

Justicia por cuenta propia y desconfianza en las instituciones

La crudeza de los comentarios refleja no solo la frecuencia del delito, sino también la creciente desconfianza hacia el sistema judicial y la sensación de desprotección entre los choferes, quienes a menudo deben pagar de su bolsillo los productos robados o enfrentan sanciones bajo la sospecha de auto-robo.

En ese clima de impunidad, no sorprende que algunos ciudadanos celebren la justicia popular y que el amarre del supuesto ladrón al camión haya sido visto como una victoria simbólica ante un sistema que, a juicio de muchos, no protege al trabajador ni castiga al verdadero delincuente.

La captura del presunto ladrón, más allá del espectáculo viral, revela una fractura profunda en la confianza social y una crisis de seguridad que ni los testimonios ni las estadísticas oficiales parecen poder contener.