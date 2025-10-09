Joven que sufrió asalto en Holguín se enfrenta a nueva cirugía: Deberá estar encamado de dos a tres meses

Vídeos relacionados:

Lester Domínguez, el joven de Holguín que quedó con una lesión medular tras un violento asalto a machetazos en 2023, se prepara para una delicada cirugía en las vértebras del cuello.

Su padre, Dennis Domínguez, informó en redes sociales que pronto será sometido a una nueva cirugía, necesaria para mejorar la movilidad y prevenir complicaciones adicionales.

"Los médicos tienen listas las condiciones para la operación de las vértebras invertidas en el cuello, tienen las láminas, la entubación que llegará y demás insumos médicos", escribió en Facebook.

"Tendrá que estar de nuevo encamado de dos a tres meses", precisó.

Dennis recordó que Lester ya superó situaciones extremas tras aquel ataque que casi lo mata: una traqueotomía, ventilador mecánico, escaras y múltiples complicaciones médicas. Por eso confía en que ahora también saldrá adelante.

"Sabemos los riesgos que se corren, porque los hospitales de Cuba no son ni el 30 por ciento de lo que eran antes", afirmó.

Lo más leído hoy:

"Tenemos la experiencia de que cuando la extracción de la traqueotomía, la corriente se fue en el salón de operación y los médicos terminaron alumbrados con celulares", detalló.

Este aguerrido padre continúa orando por la sanación total de su hijo. "Esperemos que Dios siga haciendo el milagro de restaurarlo junto con los médicos".

Captura de Facebook / Dennis Domínguez

Un camino largo y doloroso

A finales de agosto, Dennis informó que una resonancia magnética confirmaba la necesidad de esta intervención, indispensable para evitar complicaciones como artritis y un agravamiento de la condición del joven.

La familia ha debido garantizar insumos y medicamentos que no existen en los hospitales cubanos debido a la profunda crisis del sistema de salud.

La lesión en las vértebras se suma a la grave lista de secuelas que Lester arrastra desde marzo de 2023, cuando fue atacado con machetes en un asalto para robarle su celular.

El golpe le provocó una lesión medular C5 incompleta, que lo dejó en silla de ruedas y lo obligó a enfrentar múltiples cirugías y rehabilitaciones tanto en Holguín como en el hospital Julito Díaz, en La Habana.

Aunque ha recuperado cierta sensibilidad y algunos movimientos, Lester aún no ha logrado caminar y sigue en un proceso de rehabilitación largo y complejo.

Carencias, denuncias y solidaridad

Hace pocos días, Dennis pidió ayuda para conseguir una minerva ortopédica, indispensable para su hijo mientras llega la cirugía.

En esa ocasión aclaró que la operación aún no tenía fecha por razones de seguridad médica, pero subrayó que cualquier colaboración podía marcar la diferencia. Los interesados en apoyar pueden comunicarse al número 50112552.

El caso de Lester se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza en Cuba.

Sin embargo, también refleja las enormes dificultades que enfrentan los pacientes en un sistema hospitalario golpeado por la escasez de insumos y los constantes apagones.

Dennis no ha dudado en denunciar estas carencias y en más de una ocasión ha considerado la posibilidad de buscar atención médica fuera del país.

A pesar de todo, la familia insiste en agradecer la solidaridad recibida y las oraciones que los acompañan.

Una historia marcada por la violencia y la resiliencia

A dos años y medio del ataque que casi lo mata, la vida de Lester es testimonio del impacto de la creciente inseguridad en Cuba, pero también del valor y la resiliencia de un joven que, contra todas las adversidades, lucha por recuperar su movilidad y su futuro.

Preguntas Frecuentes sobre la Situación de Lester Domínguez y el Sistema de Salud en Cuba