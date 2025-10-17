Mientras Cuba se apaga, la UNE saca a sus empleados a desfilar por el régimen de Maduro

Vídeos relacionados:

Mientras muchas familias cubanas sufren apagones de hasta 20 horas diarias, hospitales sin medicamentos y una ola de virus que desborda los servicios sanitarios, la Unión Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas sacaron este viernes a sus empleados a desfilar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

Las imágenes, publicadas por la propia UNE y el ministro Vicente de la O Levy, muestran a decenas de trabajadores marchando de madrugada por el Vedado y concentrándose más tarde frente a la estatua de Simón Bolívar, bajo el lema #CubaConVenezuela.

En redes sociales, el titular de Energía escribió: “Venceremos”, mientras diversos puntos del país permanecían a oscuras.

La reacción popular no tardó. En el propio Facebook de la UNE, cientos de usuarios denunciaron lo que muchos calificaron de “provocación” y “descaro”. “Ustedes tienen que parar”, escribió uno. “¿Por qué no marchan para arreglar las termoeléctricas?”, reprochó otro. “Qué ironía: tanta luz para una marcha y nosotros sin corriente”, comentó una cubana desde Matanzas. Las respuestas cargadas de rabia, sarcasmo y frustración superaron con creces los escasos mensajes de apoyo.

El malestar fue general. Muchos reprocharon que, en medio de la escasez de combustible, el gobierno siga destinando recursos a actos políticos. “Hasta para marchar tienen electricidad”, “Cuba se apaga y ustedes marchando”, “Circo y más circo”, fueron algunas de las frases más repetidas.

La concentración de este viernes formó parte de la llamada “Tribuna en solidaridad con Venezuela”, convocada por el régimen en plena crisis sanitaria y energética, con hospitales saturados por brotes de dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche, falta de sueros, medicamentos y personal médico agotado.

Mientras en la capital los trabajadores del sector eléctrico desfilaban con pancartas y consignas, en el oriente del país los vecinos de Baire (Santiago de Cuba) salieron a las calles para exigir comida, electricidad y libertad. Según videos difundidos en redes sociales, decenas de personas marcharon al grito de “¡Basta ya!” y “¡Libertad!”, mientras el régimen respondía con cortes de Internet y el despliegue de patrullas.

Este mismo viernes, la Unión Eléctrica reportó que La Habana no sufrió apagones la jornada previa, a diferencia de casi todo el país. Su parte técnico reflejaba un déficit de generación superior a los 1.300 megavatios, pero la capital mantuvo el servicio eléctrico estable. La disparidad volvió a generar críticas: mientras las luces permanecían encendidas en la ciudad donde se realizaba la tribuna por Venezuela, en provincias como Granma y Santiago de Cuba el pueblo protestaba en medio de la oscuridad y la escasez.

El contraste es evidente: mientras el pueblo se manifiesta por hambre y apagones, el régimen organiza desfiles para mostrar “solidaridad” con el chavismo.

La crítica también ha llegado desde el mundo artístico. Horas antes del desfile en apoyo a Maduro, el actor Luis Alberto García cuestionó las marchas y tribunas del gobierno, recordando que “el país se cae a pedazos” y preguntándose si “Gaza y Caracas no deberían estar antes que Matanzas y Cárdenas”.

No es la primera vez que la UNE participa en un acto de este tipo. Apenas una semana atrás, los trabajadores de la empresa fueron movilizados hacia la Tribuna Antimperialista José Martí para apoyar a Palestina, mientras gran parte del país permanecía a oscuras. Aquella convocatoria también provocó una ola de indignación entre los ciudadanos.

Hoy, mientras la cúpula del Ministerio de Energía y Minas posa ante las cámaras en el Vedado, los cubanos siguen durmiendo sin luz, cocinando con linternas y esperando por una solución que nunca llega. El contraste es el mismo de siempre: tribunas políticas, sí; electricidad, no.

