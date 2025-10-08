Willy Allen explica qué vías funcionan en este momento para la reunificación familiar en EE.UU.

"Horrible la situación para entrar en estos momentos legalmente a Estados Unidos desde Cuba". Así resume Willy Allen, abogado de Florida, experto en Inmigración, el marco normativo al que se tienen que enfrentar las familias cubanas que quieren reunificarse en territorio americano a través de vías de entrada legales.

"La única forma que un cubano puede reclamar a su familia en este momento es ciudadano americano, reclamando a familia inmediata, que es la vía más rápida, cónyuges, hijo menor de edad y padre, y ahí hay problemas. Hijo mayor de edad, soltero, 7-9 años de espera; hijo mayor de edad, casado, de 10-12 años. Realidades crueles para un emigrante en Cuba", señaló el abogado.

A juicio de Allen, "este Gobierno ha querido eliminar lo que ellos llaman la inmigración de cadena, que es cuando el ciudadano americano reclama a su hijo casado y el hijo entra con la esposa y con los nietos", apuntó el abogado, en respuesta a la pregunta de CiberCuba sobre qué vías están funcionando en este momento para la reunificación de familias cubanas en Estados Unidos.

Básicamente, Willy Allen está convencido de que la Administración Trump quiere cortar el efecto llamada que acompaña al proceso de reunificación de familias. "Este Gobierno quiere eliminarla. Pero vamos a hablar solamente de Cuba, porque Cuba tuvo una posición privilegiada desde 1997 hasta febrero del 2025".

Sin embargo, desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos "para Cuba en este momento no hay reunificación familiar a través de la petición reciente y solamente están las entradas de las peticiones de ciudadanos americanos por sus cónyuges, por sus hijos menores de edad, por sus hijos mayores de edad y por sus padres", dijo en el programa semanal que el abogado tiene en CiberCuba todos los lunes a las 11.00 horas de Miami (5.00 pm en Europa).

"La petición de un ciudadano americano por un padre demora normalmente 10 a 14 meses. En Cuba puede demorar por la embajada americana en La Habana, pero con el nuevo obstáculo de que si el padre trabajó para el gobierno de Cuba como maestro, como ingeniero en cualquier oficio que nunca fue miembro del Partido Comunista, le están negando la visa de residentes", añadió el abogado.

Por tanto las vías legales de reunificación familiar a disposición de las familias cubanas llevan su tiempo. "La petición de cónyuges e hijos menores de edad también demora de 14 a 20 meses y la mayoría de estas visas las están aprobando. Hijo mayor de edad, soltero, demora de 7 a 9 años. Hijo casado demora 10 a 12 años", dijo.

En opinión de Allen, estas son las realidades que existen hoy para los cubanos que quieren emigrar legalmente bajo las leyes de los Estados Unidos. Otras visas, como la visa H1 de trabajo, están canceladas en La Habana".