María Elvira Salazar y Alexander Otaola debaten situación de los cubanos con I-220A en EE.UU.

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, sostuvo una entrevista con el influencer Alexander Otaola en el programa El Mañanero, transmitido en YouTube, donde debatieron sobre la situación de los cubanos que han ingresado a Estados Unidos bajo el formulario migratorio I-220A y sobre el futuro de Cuba.

Durante el encuentro, que incluyó desayuno y una conversación informal, Otaola adoptó una postura firme al considerar que los cubanos con I-220A deberían ser expulsados de Miami.

En su criterio, este recurso ha sido utilizado por personas con vínculos con el régimen, que buscan establecerse en Estados Unidos sin merecer los beneficios migratorios. A su juicio, la solución justa sería una expulsión generalizada.

María Elvira, por su parte, mostró una postura más conciliadora.

“Yo soy miembro del grupo de Trump, pero no creo que se le deba quitar a los venezolanos el TPS ni la legalidad de los casos con I-220A. Los cubanos tienen la Ley de Ajuste Cubano que les permite tener su ciudadanía. ¿Por qué se les va a quitar ese privilegio?", se preguntó.

"Tenemos que mirar bien a quién se le da el beneficio porque los justos no tienen que pagar por los pecadores. Para verificar cada caso está ICE que en la administración Trump le hemos dado 150 mil millones de dólares”, afirmó la congresista.

Sin embargo, reconoció y lamentó que los controles de ICE a los inmigrantes no estén funcionando de forma efectiva.

“Ahora estamos como el péndulo, porque fuimos del desmán de Biden al otro extremo. Quiero que todos entiendan que Biden es el gran culpable por dejar el desastre en la frontera durante cuatro años".

Señaló además que "Estados Unidos tiene la capacidad técnica y financiera de mirar cada caso y evitar que los cubanos con I-220A, que son gente buena, profesionales que vienen a aportar a este país, pierdan su legalidad”.

Salazar concluyó afirmando: "No creo que la mayoría de los que entraron sean malos", en clara alusión a los migrantes cubanos acogidos bajo este estatus migratorio del I-220A.

Tanto Otaola como la congresista coincidieron en señalar a la administración de Joe Biden como la principal responsable de la actual crisis migratoria en Estados Unidos, debido a las políticas de apertura fronteriza que, en criterio de ambos, permitieron la entrada de delincuentes y organizaciones del narcotráfico al país.

Específicamente sobre el futuro de Cuba, Otaola preguntó a la congresista si cree que tras la caída de Maduro en verdad llegará el fin de la dictadura cubana.

"Considero que bajo la administración del presidente Trump, que le quedan aún tres años por delante, este hemisferio se liberará", respondió María Elvira.

"Cuando caiga la dictadura, el gran desafío será que entre todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, podamos establecer un sistema político y económico estable, que podamos establecer un marco jurídico y un modelo que atraiga la inversión extranjera y le de al mundo la posibilidad de cooperar en la reconstrucción del país", expresó.

