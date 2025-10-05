Trofeo del campeonato de debate en Florida llevará el nombre de Charlie Kirk

Vídeos relacionados:
El trofeo del campeonato estatal de debate y educación cívica en Florida llevará el nombre del activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado el mes pasado durante un acto en Utah.
La decisión fue anunciada por el comisionado de Educación del estado, Anastasios Kamoutsas, y forma parte de un homenaje impulsado por las autoridades educativas.
Según publicó el portal de noticias Florida Politics, la medida rinde tributo a Kirk, fundador de Turning Point USA, organización conocida por promover valores conservadores entre jóvenes y estudiantes.
El funcionario estatal afirmó que el gesto busca resaltar la importancia del debate público “basado en el respeto y la comprensión”, tras el impacto que causó su muerte en plena actividad universitaria.
El campeonato pertenece a la iniciativa Florida Civics and Debate Initiative (FCDI), que reúne a estudiantes de los 67 condados del estado.
La final se celebrará en el New College of Florida, institución que además anunció la creación de una estatua en memoria de Kirk.
El certamen incluye pruebas de declamación, debate legislativo, discursos informativos y foros públicos.
“Su ejemplo como defensor del diálogo cívico abierto nos recuerda que el desacuerdo puede y debe mantenerse pacífico, con principios y sentido constructivo”, declaró Kamoutsas en una carta enviada a los distritos escolares.
La competencia, creada en 2020, ha crecido de 59 equipos en su primera edición a más de 330 en todo el estado.
Cada año se celebran 30 torneos con el propósito de desarrollar habilidades cívicas y fomentar la participación en la vida pública.
La decisión de asociar el trofeo a la figura de Kirk ha generado comentarios divididos en redes sociales, donde algunos elogian su activismo y otros cuestionan el uso de su imagen en un evento educativo, reportó Florida Politics.
Pese a la polémica, el Departamento de Educación confirmó que el nombre del activista quedará inscrito en la edición 2025 del campeonato estatal.
