Universidad en Ciego de Ávila entrega títulos con errores a graduados

La universidad atribuyó el error en los títulos a una falla técnica en el sistema de impresión

La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez reconoció este jueves que un grupo de graduados del curso 2024–2025 recibió títulos con errores en los datos de registro, y anunció que trabaja en su inmediata reposición.

A través de un comunicado oficial publicado en su página de Facebook, la institución explicó que la causa fue “una falla técnica en el sistema de diseño” utilizada para la impresión, lo que generó discrepancias en campos como el folio, el tomo y el número del título.

Las autoridades universitarias señalaron que el error es responsabilidad exclusiva de la institución y no afecta la validez legal de los estudios ni los derechos académicos de los egresados.

No obstante, varios estudiantes han expresado su preocupación por el impacto que esto podría tener en trámites posteriores.

Tras detectar la falla, se realizaron análisis para determinar el alcance del problema y las afectaciones concretas.

La Secretaría General aseguró que los nuevos títulos ya están siendo corregidos, firmados y validados formalmente, y que serán entregados en el menor tiempo posible.

La situación ha generado malestar entre los graduados. En el grupo de Facebook Revolico de Ciego de Ávila todo barato, un joven identificado como Eliezer García Delgado, graduado de Ingeniería Agrónoma en 2025, denunció públicamente lo ocurrido.

“Hubo varias facultades cuyos títulos fueron entregados con errores tanto en el folio y número del registro de la Secretaría General, como en el tomo y folio de la Secretaría de algunas facultades”, escribió.

García Delgado señaló que no buscan culpables, pero sí respuestas claras: “Lo único que buscamos es la unión de todos los graduados afectados para juntos enfrentar esta situación y obtener nuestro título nuevo, como está en nuestros derechos”.

Además, dijo: “El título se entrega una vez en la vida, pero se entrega bien. No tenemos por qué cargar sobre nuestros hombros el error de alguien más”.

El joven también acusó a las autoridades universitarias de haber entregado los documentos sabiendo que tenían errores, e incluso de ordenar que no se comentara lo sucedido “para que no cundiera el pánico”.

A raíz de este reclamo, los graduados afectados han comenzado a organizarse a través de un grupo de WhatsApp, con el objetivo de canalizar sus demandas colectivamente.

Hace apenas unos días, otro escándalo circuló por las redes sociales y circuló a otro centro de la enseñanza superior en Cuba. Proyectos de tesis, investigaciones, libros y catálogos pertenecientes al legado académico del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) fueron encontrados tirados como basura en el parque Carlos J. Finlay, en La Habana, un hecho que ha causado indignación entre exalumnos, profesionales del sector y defensores del patrimonio cultural.

