"Mi Luz": La panadería que hace pan cubano en España

En la pastelería Mi Luz, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, el olor a pan recién horneado transporta a muchos cubanos a su infancia.

Allí, un panadero cubano ha logrado algo que parecía casi imposible en España: reproducir el tradicional pan de libra y el pan suave tipo bon, dos clásicos de la panadería cubana.

El video compartido por el perfil de TikTok @pasteleria_mi_luz muestra al artesano elaborando pan con la corteza crujiente, miga suave y esponjosa que caracterizan al auténtico pan cubano.

Este tipo de pan "de barra" o "de libra", es perfecto para comer recién hecho untado con mantequilla, pero no es el único de la gastronomía cubana que es difícil de encontrar en el mundo. Pasa lo mismo con el pan suave cubano que se usa para los bocaditos con lechón asado.

En España, el pan suave cubano es casi una rareza. Algunos lo comparan con el pan mollete, pero su textura y sabor no se parece.

Mi Luz se ha convertido en un pequeño rincón de Cuba en Canarias, donde el sabor del pan de la isla vuelve a unir a la diáspora cubana alrededor de una simple, pero poderosa, tradición: el pan recién hecho.