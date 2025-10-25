"Mi Luz": La panadería que hace pan cubano en España

En la pastelería Mi Luz, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, el olor a pan recién horneado transporta a muchos cubanos a su infancia.
Allí, un panadero cubano ha logrado algo que parecía casi imposible en España: reproducir el tradicional pan de libra y el pan suave tipo bon, dos clásicos de la panadería cubana.
El video compartido por el perfil de TikTok @pasteleria_mi_luz muestra al artesano elaborando pan con la corteza crujiente, miga suave y esponjosa que caracterizan al auténtico pan cubano.
Este tipo de pan "de barra" o "de libra", es perfecto para comer recién hecho untado con mantequilla, pero no es el único de la gastronomía cubana que es difícil de encontrar en el mundo. Pasa lo mismo con el pan suave cubano que se usa para los bocaditos con lechón asado.
En España, el pan suave cubano es casi una rareza. Algunos lo comparan con el pan mollete, pero su textura y sabor no se parece.
Mi Luz se ha convertido en un pequeño rincón de Cuba en Canarias, donde el sabor del pan de la isla vuelve a unir a la diáspora cubana alrededor de una simple, pero poderosa, tradición: el pan recién hecho.
Preguntas frecuentes sobre la panadería cubana en España y la situación en Cuba
¿Dónde se encuentra la panadería que elabora pan cubano en España?
La panadería que reproduce el auténtico pan cubano se llama Mi Luz y está ubicada en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, España. Allí, un panadero cubano ha logrado elaborar el tradicional pan de libra y el pan suave tipo bon, transportando a muchos cubanos a sus recuerdos de infancia con estos sabores auténticos.
¿Qué tipos de pan cubano se elaboran en la panadería Mi Luz?
En la panadería Mi Luz se elaboran dos tipos de pan cubano: el pan de libra y el pan suave tipo bon. Estos panes se caracterizan por su corteza crujiente y miga suave y esponjosa, lo que los hace ideales para comer recién hechos untados con mantequilla o utilizados en bocadillos con lechón asado.
¿Por qué es difícil encontrar pan cubano en España?
El pan cubano es difícil de encontrar en España debido a su textura y sabor únicos, que no se asemejan a otros tipos de pan como el pan mollete. La elaboración del pan cubano requiere técnicas y recetas específicas que no son comunes fuera de Cuba, lo que hace que su disponibilidad sea limitada en otros países.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria en Cuba al acceso al pan?
La crisis alimentaria en Cuba ha afectado significativamente el acceso al pan debido a la escasez de harina de trigo, lo que ha llevado a restricciones en la producción y distribución del pan normado. En algunas provincias, como Matanzas, la población ha quedado sin acceso al pan de la canasta básica durante varios días, y en otras, como Ciego de Ávila, el pan se vende en días alternos, cubriendo solo el 50 % de la demanda.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.