Incertidumbre en Santiago de Cuba ante el inminente paso del huracán Melissa: Sin comida, sin agua, sin corriente

Santiago de Cuba vive horas de incertidumbre y desamparo ante el inminente paso del huracán Melissa, con cortes eléctricos prolongados, escasez de agua potable y alimentos.

Los vecinos denuncian que se preparan “como pueden” y sin respaldo institucional suficiente, mientras las autoridades, según críticas ciudadanas, continúan “evaluando” desde los despachos.

“Sálvese quien pueda… La tormenta Melissa amenaza el oriente de Cuba y Santiago podría recibir el golpe más fuerte. Lluvias, vientos y apagones son inminentes… El pueblo santiaguero se prepara con miedo, sin recursos y sin confianza. Aseguren sus casas, guarden agua, alimentos y ayuden a sus vecinos. ¡Aquí, solo el pueblo salva al pueblo!”, informó en su página de Facebook el reportero local Yosmany Mayeta.

Los mensajes de auxilio y las súplicas se multiplican en los comentarios a esa publicación.

“Padre nuestro, ayúdanos”, escribe una vecina. Otros señalan la imposibilidad de acopiar lo básico: “¿Cómo vamos a guardar agua si no la ponen? El centro hace más de un mes no tiene servicio”, apunta otra usuaria. La queja por los apagones es general: “Llevamos más de 28 horas sin electricidad y ese apagón se unirá al desastre que provocará el huracán”, lamenta un residente.

La precariedad atraviesa a familias enteras: “Muchas personas no tienen dónde vivir o sus viviendas no tienen condiciones”, “ni siquiera han traído la canasta básica”, “no hay gas, no hay agua por la tubería”, se lee en una muestra de los testimonios que circulan en Facebook.

También hay llamados a acciones preventivas inmediatas: “Menos reuniones y más calle: evacuar, podar árboles y destupir tragantes”.

La advertencia de Mayeta Labrada insiste en la autoprotección comunitaria ante un escenario en que se esperan lluvias intensas, rachas de viento y nuevos apagones. Vecinos piden que, además de “resistir”, se habiliten puntos de agua, se aseguren techos y se atienda con prioridad a personas mayores, niños y familias en viviendas vulnerables.

En este contexto de carencias, el llamado más repetido entre los santiagueros es a cuidarse mutuamente y compartir lo poco disponible: “Solo nos queda cuidarnos y pedir a Dios que nos proteja”, “No tenemos agua, moriremos de sed”, “Dios tenga misericordia”, se repite en numerosos mensajes.

Con Melissa acercándose al Oriente, la población reclama información oportuna, medidas visibles en barrios y consejo práctico claro: asegurar viviendas, almacenar agua cuando sea posible, preparar alimentos no perecederos, despejar desagües y ayudar a los más vulnerables.

Melissa se convirtió en huracán en la tarde de este sábado y se espera que continúe intensificando en las próximas horas mientras se acerca a la Mayor de las Antillas.

“Aviso de huracán Melissa 17A: Melissa se convierte en huracán y se espera que se intensifique rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor al final del fin de semana”, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC).

El viernes, Melissa dejó un rastro de inundaciones, deslizamientos de tierra y daños materiales en varias provincias de República Dominicana.