Asesinan al dueño de una cafetería en Cárdenas

Carlos Laferte, dueño de la cafetería Calvo y 28, fue asesinado este lunes en Cárdenas, Matanzas.

El hombre de 61 años fue apuñalado varias veces por un joven de apenas 18 años, informó en Facebook el usuario Christian Arbolaez.

“Carlos no era solo el dueño de una cafetería. Era la voz alegre del barrio, el saludo seguro, el hombre noble de buenos valores que sabía escuchar y aconsejar. En 29, todos lo dicen igual: se fue un hombre de verdad”, comentó Arbolaez.

“A pesar de que Carlos sabía defensa personal, no pudo protegerse del ataque”, dijo.

La víctima era, según el relato de Arbolaez, una persona de la que nadie hablaba mal y cuya muerte deja en la comunidad una herida que costará cerrar.

“El barrio entero está de luto. Sus vecinos, sus amigos, su familia… todos lo lloran. Dicen que personas como él no se reemplazan, porque dejan huellas. Hoy no solo murió un hombre. Murió un símbolo de comunidad, de bondad y de respeto”, dijo.

La muerte, de la que no han trascendido más detalles, fue confirmada por varios usuarios en los comentarios.

“Conozco a Carlos desde hace más de 38 año, un gran hombre de muchos valores, cuanto lo siento mis más sinceras condolencias para sus hermanos e hijo, que dios le dé un hermoso lugar en el cielo, y le des luz perpetua EPD. descansa en paz gran amigo, te recordaré por siempre”, dijo un usuario.

El aumento de la violencia en Cuba va de la mano de la crisis estructural que golpea a su sociedad.

El pasado miércoles, un joven identificado como Raídel falleció en Cienfuegos tras las heridas sufridas durante un violento incidente ocurrido en el malecón de esa ciudad, uno de los lugares más concurridos de la urbe.

La información fue divulgada en Facebook por la página oficialista Las Cosas de Fernanda, que reportó que el suceso ocurrió en la madrugada del domingo 12 de octubre, cuando el joven fue hallado en estado crítico con una herida profunda en el cuello.

Un día antes, un hombre fue asesinado a puñaladas en la localidad de Falcón, en el municipio de Placetas, Villa Clara, tras una discusión con otro vecino del área por disputas relacionadas con tierras.

