Madre con niña enferma por dengue arremete contra director de la Empresa Eléctrica de Camagüey

Janet Díaz, una madre camagüeyana cuya hija está enferma de dengue, denunció un presunto caso de corrupción que involucra a Zadiel Estrada Curbelo, director de la Empresa Eléctrica de Camagüey

“Esta denuncia la hago pública y no me escondo detrás de ningún perfil falso. Zadiel Estrada, director de la Empresa Eléctrica de Camagüey, explícame cómo es posible que Camagüey entero esté apagado con solo dos o tres horas de corriente y General Gómez esquina Damas Medio lleve 3 días que no la quitan. Qué casualidad que en esa calle vive tu padre y tu familia”, dijo la mujer en un cometario de Facebook recuperado por el opositor Saúl Manuel.

Díaz denunció que se trata de la cuadra donde vive la familia del funcionario.

“Corrupto, yo también tengo familia, mi niña de 6 años la tengo con el virus del dengue. Mi cuadra está llena. Mi niña la noche entera llorando de calor con el rash. Tenemos que dormir con las ventanas abiertas a expensas de los mosquitos”, dijo.

La mujer arremetió contra Estrada Curbelo por aprovecharse en medio de un momento tan angustioso.

“Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que dirigentes corruptos como tú sigan abusando del pueblo trabajador. Solo me queda decirte corrupto e inepto. Eso se llama abuso de poder, pero tu día está llegando y vamos a ver qué vas a hacer el día que Cuba sea libre”, concluyó.

El sábado, Cuba continúo sumida en apagones mientras el oriente del país se prepara para la llegada del huracán Melissa.

Según el parte de la Unión Eléctrica, el sábado se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este domingo.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1809 MW a las 19:50 horas, precisaron.