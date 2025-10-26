Madre con niña enferma por dengue arremete contra director de la Empresa Eléctrica de Camagüey

Vídeos relacionados:
Janet Díaz, una madre camagüeyana cuya hija está enferma de dengue, denunció un presunto caso de corrupción que involucra a Zadiel Estrada Curbelo, director de la Empresa Eléctrica de Camagüey
“Esta denuncia la hago pública y no me escondo detrás de ningún perfil falso. Zadiel Estrada, director de la Empresa Eléctrica de Camagüey, explícame cómo es posible que Camagüey entero esté apagado con solo dos o tres horas de corriente y General Gómez esquina Damas Medio lleve 3 días que no la quitan. Qué casualidad que en esa calle vive tu padre y tu familia”, dijo la mujer en un cometario de Facebook recuperado por el opositor Saúl Manuel.
Díaz denunció que se trata de la cuadra donde vive la familia del funcionario.
“Corrupto, yo también tengo familia, mi niña de 6 años la tengo con el virus del dengue. Mi cuadra está llena. Mi niña la noche entera llorando de calor con el rash. Tenemos que dormir con las ventanas abiertas a expensas de los mosquitos”, dijo.
La mujer arremetió contra Estrada Curbelo por aprovecharse en medio de un momento tan angustioso.
“Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que dirigentes corruptos como tú sigan abusando del pueblo trabajador. Solo me queda decirte corrupto e inepto. Eso se llama abuso de poder, pero tu día está llegando y vamos a ver qué vas a hacer el día que Cuba sea libre”, concluyó.
El sábado, Cuba continúo sumida en apagones mientras el oriente del país se prepara para la llegada del huracán Melissa.
Según el parte de la Unión Eléctrica, el sábado se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este domingo.
La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1809 MW a las 19:50 horas, precisaron.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica y Sanitaria en Cuba
¿Por qué la madre de Camagüey denunció públicamente al director de la Empresa Eléctrica?
La madre denunció al director por presunto abuso de poder y corrupción, al observar que un área donde vive la familia del funcionario no sufría apagones mientras el resto de la ciudad sí. Esta situación generó indignación porque su hija, enferma de dengue, sufría las consecuencias de los apagones prolongados.
¿Cómo están afectando los apagones a la salud pública en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba tienen un impacto negativo en la salud pública. La falta de electricidad afecta la refrigeración de medicamentos, el descanso adecuado y la ventilación, lo que contribuye a la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue. Además, la falta de descanso puede provocar problemas físicos y mentales, como agotamiento y ansiedad.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Camagüey y otras provincias cubanas?
El sistema de salud en Camagüey y otras provincias cubanas está colapsado debido a la alta demanda de atención por enfermedades febriles como el dengue y la chikungunya. Los hospitales carecen de personal suficiente, recursos básicos y medicamentos, lo que genera largas esperas y una atención insuficiente para los pacientes, especialmente en los hospitales pediátricos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
En respuesta a la crisis energética, el gobierno cubano ha implementado medidas como la venta de comida elaborada y el incentivo al teletrabajo. Sin embargo, estas acciones son vistas como insuficientes y no abordan las causas estructurales de la crisis, como la falta de combustible y el deterioro de la infraestructura eléctrica.
¿Cómo están reaccionando los ciudadanos cubanos ante las crisis de apagones y salud?
Los ciudadanos cubanos han expresado su frustración e indignación a través de protestas y denuncias en redes sociales. La falta de respuestas efectivas y la percepción de corrupción han generado un creciente malestar social, con ciudadanos exigiendo transparencia y soluciones reales a las crisis que enfrentan diariamente.
