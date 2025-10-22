Vídeos relacionados:
El gobernante Miguel Díaz-Canel posó con esponjas marinas destinadas a la exportación durante un recorrido por la Unidad Empresarial de Base CAIMAR, de Caibarién, en plena visita gubernamental a Villa Clara.
Mientras Cuba se hunde en la crisis, el representante del gobierno se "interesó" por los salarios, las utilidades de la entidad y por alternativas para mejorar la eficiencia energética en los niveles de captura del sector pesquero.
En el periplo, la delegación oficial incluyó una parada en la mipyme REMpeZ, dedicada a la elaboración de alimentos, con un mensaje insistente en que sus productos “lleguen al pueblo”.
En CAIMAR, Díaz-Canel —acompañado por Roberto Morales Ojeda y autoridades provinciales y municipales— pidió información sobre salarios y resultados de la empresa, y escuchó de los directivos “posibles alternativas” para elevar la eficiencia energética en la captura.
Durante el recorrido, se mostraron esponjas “de excelente calidad para la exportación” pertenecientes a la embarcación Plástico 317 de la UEB CAIMAR, en una escena que protagonizó el mandatario.
En diálogo con Michel Leiva Pérez, patrón del Plástico 19, se destacaron iniciativas de la tripulación que la ubicaron como “el colectivo más productivo del país en la captura de especies de escama” en lo que va de año.
Ese mismo día, el gobernante visitó el Centro de elaboración cooperada mipyme REMpeZ–Comercio y Gastronomía de Caibarién, donde intercambió con trabajadores sobre líneas de producción, metas de diversificación, salarios, condiciones laborales y adquisición de materias primas.
La mipyme REMpeZ, fundada en 2021 en Remedios, elabora panes, pizzas y galletas en varios formatos, dulces finos, hamburguesas y embutidos, y procesa y empaca productos cárnicos, agrícolas y del mar.
El 13 de agosto se “encadenó” al Centro de elaboración de la Empresa de Comercio y Gastronomía de Caibarién para "abastecer a la población" con alimentos básicos y seguros a precios asequibles a través de bodegas y carnicerías, informó su titular, Lázaro Morilla Quintana.
La comunicación local sobre la visita subraya “calidad en las elaboraciones” y califica la iniciativa como “excelente idea a favor del desarrollo local”, en un recorrido presentado como parte de la visita gubernamental a Villa Clara.
El despliegue mediático incluyó la escena del mandatario con esponjas de exportación, mientras el discurso institucional reiteró la meta de incrementar capturas y extender modelos productivos que aseguren alimentos a precios asequibles.
El discurso oficialista dista mucho de la realidad que viven los cubanos, en la que la precariedad alimentaria está aumentando la exposición a enfermedades carenciales, afectando el desarrollo físico y cognitivo y debilitando las defensas del organismo.
La organización Food Monitor Program (FMP) alertó que la dieta de la mayoría de los hogares es altamente repetitiva, pobre en micronutrientes y fibra, y dependiente de alimentos ultraprocesados como picadillo y salchichas, en lugar de proteínas frescas como pescado o carne de res.
Esta alimentación deficiente, alerta el FMP, mantiene una “hambre oculta” que impacta directamente en la salud y en la calidad de vida.
Para ilustrar la magnitud del problema, el observatorio reveló que dos adultos en La Habana necesitarían al menos 41,735 pesos mensuales para costear una dieta apenas suficiente, cifra equivalente a casi 20 salarios mínimos o dos años de pensiones mínimas en Cuba.
El monitoreo, realizado durante seis meses, evaluó 29 productos de ocho grupos alimenticios en redes estatales y privadas, buscando cubrir requerimientos básicos para dos personas adultas jóvenes y saludables.
Aun priorizando alimentos más baratos y menos nutritivos, la canasta básica alimentaria sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los hogares.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y la visita de Díaz-Canel
¿Por qué se critica la visita de Díaz-Canel a la Unidad Empresarial de Base CAIMAR?
La visita de Díaz-Canel a CAIMAR ha sido criticada porque se considera un acto de propaganda que no aborda los problemas reales del país. Mientras posaba con esponjas marinas destinadas a la exportación, la población cubana enfrenta una crisis severa con escasez de alimentos, apagones y una economía en colapso. La visita es vista como desconectada de la realidad que vive el pueblo cubano.
¿Cuál es la situación actual de la alimentación en Cuba?
La organización Food Monitor Program ha alertado sobre la precariedad alimentaria en Cuba, donde la dieta de la mayoría de los hogares es repetitiva y pobre en nutrientes. La escasez de proteínas frescas y la dependencia de alimentos ultraprocesados como el picadillo y las salchichas han provocado una "hambre oculta" que afecta la salud y la calidad de vida de los cubanos. El costo para mantener una dieta básica es inalcanzable para muchos, ya que se necesitarían al menos 41,735 pesos mensuales, lo cual supera con creces el salario mínimo.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética en Cuba ha resultado en apagones prolongados que afectan todos los aspectos de la vida diaria. Los cortes eléctricos complican la producción industrial, la conservación de alimentos y el acceso a servicios básicos como el agua potable y la atención médica. Esta situación ha generado un malestar creciente entre la población, que enfrenta apagones que en algunos casos superan las 24 horas continuas.
¿Cómo responde el gobierno cubano a las críticas sobre la gestión económica?
El gobierno de Díaz-Canel ha respondido a las críticas sobre la gestión económica con discursos que apelan a la "audacia revolucionaria" y la creatividad. Sin embargo, no ha presentado soluciones concretas para la crisis y sigue insistiendo en la necesidad de trabajo y unidad. Las visitas oficiales se centran en mostrar logros aislados y no abordan los problemas estructurales que enfrenta la economía cubana.
