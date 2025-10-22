Díaz-Canel celebra que los jóvenes cubanos protesten… pero por Palestina

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel elogió la “respuesta” de la juventud cubana en recientes convocatorias de protesta en solidaridad con Palestina y Venezuela, destacando que, “en medio de las situaciones difíciles que vivimos”, los jóvenes “no vacilan en ir a protestar” por esas causas.

En el acto por los 65 años de la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) y los 60 años del diario oficialista Juventud Rebelde, celebrado en el Memorial José Martí, Díaz-Canel afirmó que la participación juvenil en actos de respaldo a Palestina y Venezuela “dice mucho de la estirpe de los cubanos”, mientras criminaliza otras manifestaciones pacíficas en el país.

El gobernante señaló que le “motivó mucho” el nivel de respuesta popular—“sobre todo de los jóvenes”— a dos convocatorias: “una en solidaridad con Palestina y otra en solidaridad con Venezuela”.

Recalcó que esas expresiones, en contextos de "dificultades internas", reflejan compromiso con la defensa de la paz y la patria.

Durante el encuentro, se insistió en pasar de las redes a la calle pero únicamente por esas causas. También llamó a "articular mejor" contenidos para el entorno digital, a la par de impulsar trabajos voluntarios, jornadas productivas y “destacamentos” juveniles.

Representantes oficialistas subrayaron días de “efervescencia revolucionaria” por la movilización en provincias por Palestina y Venezuela, la recogida de firmas en respaldo al régimen de Caracas y acciones de higienización y trabajo voluntario.

Las declaraciones de Díaz-Canel validan y estimulan la movilización juvenil en causas internacionales (Palestina y Venezuela) en plena crisis interna, mientras persigue las protestas contra su gestión gubernamental.

A pesar de la crisis energética en Cuba, con apagones prolongados que afectan a la población, el régimen sigue priorizando sus movilizaciones políticas.

Para estas actividades, el gobierno ha movilizado recursos, como transporte, que son escasos para las necesidades diarias de los ciudadanos. Esto ha generado indignación entre la población, que enfrenta dificultades debido a la falta de servicios básicos mientras el gobierno dedica esfuerzos a eventos políticos.

Aunque el gobernante llama a movilizarse por causas ajenas a Cuba, en la isla continúan deteniendo a manifestantes que se pronuncian sobre la crisis interna.

La organización de derechos humanos Cubalex documentó 185 violaciones de derechos humanos en Cuba durante septiembre, un mes marcado por el resurgir de las protestas ciudadanas contra los apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua potable.

El informe, que abarca hechos ocurridos en 14 provincias y 45 municipios, incluida la Isla de la Juventud, refleja un patrón de represión sistemática que alcanzó a 140 personas (26 mujeres y 114 hombres), la mayoría presas políticas, defensores de derechos humanos y afrodescendientes.