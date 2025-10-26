Cuando Melissa amenaza el Caribe, una cubana en Jamaica también piensa en su natal Santiago de Cuba

Horas antes de que el huracán Melissa toque tierra en Jamaica, la neuróloga cubana Mavis Aime Casamajor, residente en Montego Bay, encendió su cámara y habló a sus seguidores en su canal de YouTube Vida de una Cubana en Jamaica.

Lo hizo con voz calmada, aunque en su mirada se mezclaban la preocupación y la fe. “No hay Dios que lo pare”, dijo, refiriéndose al ciclón que avanza lentamente sobre el Caribe con vientos sostenidos superiores a los 200 kilómetros por hora.

Mientras desde Kingston hasta Negril las autoridades jamaicanas reforzaban las alertas, Mavis terminaba su jornada en el hospital donde trabaja y contaba a sus seguidores cómo se preparaba.

Según contó compró agua, pan, galletas, arroz y algo de pollo “por si se va la corriente”. Recordó que, cuando vivía en Cuba, el huracán Sandy la dejó 14 días sin electricidad. “Yo no quisiera que mi familia pasara por eso otra vez”, dijo.

Melissa, que alcanzó la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, ya había azotado con lluvias intensas a República Dominicana y se desplazaba hacia el oriente de Cuba, donde las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo permanecen bajo vigilancia meteorológica.

Los meteorólogos han advertido que el ciclón podría convertirse en el más potente que haya tocado tierra en Jamaica desde que existen registros, superando incluso al histórico huracán Gilbert de 1988.

En medio de esa amenaza, la neuróloga confesó su angustia por los suyos: “Mi gente está allá, en el oriente… ya Cuba está en miseria y calamidad, y esto viene a poner más peso sobre ellos.”

Entre un parte meteorológico y otro, Mavis hablaba también de lo cotidiano, entre lo que mencionó el miedo por su hijo Angelo, movilizado con la brigada de mantenimiento de un hotel para afrontar el paso del huracán; del árbol que amenaza con caer sobre su casa; y de su deseo de celebrar su cumpleaños, previsto para el viernes, aunque sea “pasado por agua, pasado por ciclón”.

Antes de despedirse, mostró el cielo azul de Jamaica y dijo que confiaba en que el huracán se debilitara. “Las cosas materiales se reponen; la vida, no. Pido a Dios por los míos y por todos los cubanos, allá o donde estén.”

En su testimonio, Mavis no solo habló del temor a Melissa, sino del lazo invisible que une a quienes han emigrado con la isla que dejaron atrás: una mezcla de nostalgia, resistencia y esperanza que ningún huracán puede borrar.