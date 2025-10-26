Cuando Melissa amenaza el Caribe, una cubana en Jamaica también piensa en su natal Santiago de Cuba

Horas antes de que el huracán Melissa toque tierra en Jamaica, la neuróloga cubana Mavis Aime Casamajor, residente en Montego Bay, encendió su cámara y habló a sus seguidores en su canal de YouTube Vida de una Cubana en Jamaica.
Lo hizo con voz calmada, aunque en su mirada se mezclaban la preocupación y la fe. “No hay Dios que lo pare”, dijo, refiriéndose al ciclón que avanza lentamente sobre el Caribe con vientos sostenidos superiores a los 200 kilómetros por hora.
Mientras desde Kingston hasta Negril las autoridades jamaicanas reforzaban las alertas, Mavis terminaba su jornada en el hospital donde trabaja y contaba a sus seguidores cómo se preparaba.
Según contó compró agua, pan, galletas, arroz y algo de pollo “por si se va la corriente”. Recordó que, cuando vivía en Cuba, el huracán Sandy la dejó 14 días sin electricidad. “Yo no quisiera que mi familia pasara por eso otra vez”, dijo.
Melissa, que alcanzó la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, ya había azotado con lluvias intensas a República Dominicana y se desplazaba hacia el oriente de Cuba, donde las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo permanecen bajo vigilancia meteorológica.
Los meteorólogos han advertido que el ciclón podría convertirse en el más potente que haya tocado tierra en Jamaica desde que existen registros, superando incluso al histórico huracán Gilbert de 1988.
En medio de esa amenaza, la neuróloga confesó su angustia por los suyos: “Mi gente está allá, en el oriente… ya Cuba está en miseria y calamidad, y esto viene a poner más peso sobre ellos.”
Entre un parte meteorológico y otro, Mavis hablaba también de lo cotidiano, entre lo que mencionó el miedo por su hijo Angelo, movilizado con la brigada de mantenimiento de un hotel para afrontar el paso del huracán; del árbol que amenaza con caer sobre su casa; y de su deseo de celebrar su cumpleaños, previsto para el viernes, aunque sea “pasado por agua, pasado por ciclón”.
Antes de despedirse, mostró el cielo azul de Jamaica y dijo que confiaba en que el huracán se debilitara. “Las cosas materiales se reponen; la vida, no. Pido a Dios por los míos y por todos los cubanos, allá o donde estén.”
En su testimonio, Mavis no solo habló del temor a Melissa, sino del lazo invisible que une a quienes han emigrado con la isla que dejaron atrás: una mezcla de nostalgia, resistencia y esperanza que ningún huracán puede borrar.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y su impacto en el Caribe
¿Cómo afecta el huracán Melissa a Jamaica y a Cuba?
El huracán Melissa, que ha alcanzado la categoría 4, representa una amenaza significativa para Jamaica y el oriente de Cuba. En Jamaica, se anticipan lluvias torrenciales e inundaciones prolongadas, mientras que en Cuba, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, se esperan vientos intensos, marejadas y lluvias fuertes. La situación se agrava por la infraestructura deteriorada y la falta de recursos básicos en Cuba, lo que incrementa la vulnerabilidad ante el huracán.
¿Qué medidas de preparación se están tomando en Cuba ante el huracán Melissa?
En Cuba, las autoridades han decretado la Fase de Alerta Ciclónica para las provincias orientales y se han ordenado evacuaciones preventivas en zonas bajas y costeras. Sin embargo, hay críticas acerca de la falta de preparación y recursos disponibles para la población, que enfrenta escasez de alimentos, agua potable y prolongados apagones. La población se ha visto obligada a prepararse con los recursos limitados disponibles, mientras las autoridades prometen trabajar en la recuperación posterior al paso del ciclón.
¿Cuál es la trayectoria prevista del huracán Melissa?
Melissa se desplaza lentamente hacia el oeste, lo que incrementa el riesgo de lluvias e inundaciones en Jamaica y el sur de Haití. El huracán podría acercarse al oriente de Cuba entre el martes y el miércoles, causando impactos significativos debido a su intensidad. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los partes meteorológicos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba más allá del impacto de Melissa?
Cuba enfrenta una crisis de escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, lo que complica la preparación y respuesta ante el huracán Melissa. La infraestructura deteriorada y los prolongados apagones aumentan la vulnerabilidad de la población, que se prepara con miedo y sin respaldo institucional suficiente. Las críticas hacia el gobierno cubano reflejan el descontento por la falta de recursos y apoyo ante la llegada del ciclón.
