Amarrados con fe: colocan cintas para “proteger” parque solar en Holguín de los poderosos vientos de Melissa

Vídeos relacionados:
Las imágenes de paneles solares amarrados con cintas en el parque solar Serones II, en Mayarí, en la provincia de Holguín, provocan decenas de burlas e incredulidad entre cubanos que cuestionan la efectividad de esas medidas ante un huracán de gran intensidad como Melissa, un categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.
“Los eléctricos holguineros redoblamos esfuerzos para salvaguardar nuestras instalaciones y garantizar la continuidad del servicio eléctrico, a través de nuestras fuentes renovables. ¡La prevención es nuestra mejor aliada! Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso por el bienestar de nuestro pueblo”, escribió la entidad en su perfil de Facebook.
El mensaje, acompañado de emojis y consignas de compromiso y unidad, pretendía transmitir confianza.
La escena se repitió en Manzanillo, provincia de Granma, donde el periodista Roberto Mesa Matos informó sobre labores similares en el parque solar fotovoltaico Las Tapias.
“Ante el peligro que representa el huracán Melissa, los constructores aseguran los sitios donde se colocarán los paneles, fijan contenedores y mesas con cintas especiales”, publicó en su perfil de Facebook, mientras se refirió a la protección de materiales y estructuras ante las lluvias y vientos.
Lo más leído hoy:
Pero el efecto fue el contrario. En cuestión de horas, los comentarios irónicos inundaron las redes.
“Ya tengo lista la red para recogerlos de fly en Florida”, escribió un usuario. Otro ironizó: “Esos cordelitos van a servir para usar como cometas los paneles solares”.
“Cuando pase Melissa los paneles van a estar más cerca del sol”, comentó Alexander Martínez, mientras otros sugirieron desmontarlos antes que verlos volar.
“Era más sensato quitarlos por unos días que perderlos, es un huracán, no un aguacero”, apuntó Julio César Chiong Fernández.
Otros como Joan Llerena Reverón opinó: "esas cintas puede que resistan los intensos vientos, pero los paneles quedarían desprotegidos de lo que puede traer o remover Melissa, ya que puede lanzar arena, piedra, escombros y demás materiales contra los paneles dañándolos parcial o totalmente, deberían de protegerlos más".
Las burlas reflejan el creciente escepticismo sobre la preparación real de las autoridades frente al fenómeno meteorológico, y la sensación generalizada de que la prevención se ha vuelto más una consigna que una política efectiva.
En mayo, la UNE aseguró que los parques solares instalados en el país están diseñados para resistir huracanes de gran intensidad, incluso de categoría 4, cuyos vientos son de hasta 228 km/h.
La afirmación fue publicada en el muro de Facebook de la entidad estatal, para lo cual citó datos del libro "Energía Fotovoltaica para Cuba", del profesor Daniel Stolik, considerado pionero en este campo.
Según la UNE, los módulos solares instalados cuentan con pruebas de resistencia al viento y al granizo realizadas por los propios fabricantes, y tienen una vida útil estimada de 25 años.
Entre los factores que aumentarían su resistencia, se mencionó la baja altura de los paneles, su inclinación hacia el sur, el diseño en filas que frena el viento, la presencia de obstáculos naturales y el relieve del terreno.
Al respecto, Yulié Salgado Barrizonte, director de la construcción del parque fotovoltaico La Barbarita en Consolación del Sur, afirmó entonces que el sistema chino usado no está diseñado para desmontarse ante eventos climáticos extremos, y que en experiencias anteriores los daños tras el paso de huracanes como Ian (septiembre de 2022) fueron "casi nulos".
El huracán Melissa, con categoría 4 y vientos de 220 kilómetros por hora y rachas superiores, avanza lentamente por el Caribe, y amenazando con afectar el oriente de Cuba en las próximas horas.
Los expertos prevén que el sistema gire gradualmente hacia el norte y el nordeste entre el lunes y el martes, acercándose peligrosamente al oriente cubano.
Preguntas Frecuentes sobre la Preparación de Cuba ante el Huracán Melissa
¿Cómo está preparado el parque solar Serones II en Holguín para resistir el huracán Melissa?
El parque solar Serones II en Holguín ha usado cintas plásticas para amarrar los paneles solares en un intento de protegerlos de los vientos del huracán Melissa. Esta medida ha sido recibida con escepticismo y burlas, ya que muchos dudan de su efectividad ante un huracán de categoría 4. Las autoridades aseguran que los parques solares están diseñados para resistir huracanes de gran intensidad, aunque la población desconfía de esta afirmación.
¿Qué dice la Unión Eléctrica de Cuba sobre la resistencia de los parques solares durante huracanes?
La Unión Eléctrica (UNE) asegura que los parques solares están diseñados para resistir huracanes de categoría 4, con vientos de hasta 228 km/h. Los paneles solares han pasado pruebas de resistencia al viento y al granizo, y están ubicados estratégicamente para minimizar el daño. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por la población, que ha vivido apagones prolongados y desconfía de la capacidad real de las infraestructuras energéticas del país.
¿Cuál es el estado actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba ante la llegada del huracán Melissa?
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba enfrenta un colapso parcial con apagones prolongados y una disponibilidad de energía muy por debajo de la demanda. Muchos cubanos se encuentran sin electricidad justo cuando más la necesitan para mantenerse informados y protegidos ante el huracán Melissa. La crisis energética se agrava con la falta de combustible y el deterioro de la infraestructura eléctrica.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las medidas preventivas del gobierno para el huracán Melissa?
La población cubana ha reaccionado con escepticismo y críticas ante las medidas preventivas del gobierno. Las redes sociales se han llenado de comentarios irónicos y de desconfianza hacia las promesas oficiales de que las infraestructuras están preparadas. La falta de electricidad e información ha incrementado la frustración de los ciudadanos, que se sienten desprotegidos ante el inminente impacto del huracán.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.