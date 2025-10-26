Amarrados con fe: colocan cintas para “proteger” parque solar en Holguín de los poderosos vientos de Melissa

El huracán Melissa y la ingeniería revolucionaria: cintas contra vientos de más 200 km/h

Las imágenes de paneles solares amarrados con cintas en el parque solar Serones II, en Mayarí, en la provincia de Holguín, provocan decenas de burlas e incredulidad entre cubanos que cuestionan la efectividad de esas medidas ante un huracán de gran intensidad como Melissa, un categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

“Los eléctricos holguineros redoblamos esfuerzos para salvaguardar nuestras instalaciones y garantizar la continuidad del servicio eléctrico, a través de nuestras fuentes renovables. ¡La prevención es nuestra mejor aliada! Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso por el bienestar de nuestro pueblo”, escribió la entidad en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica Holguín

El mensaje, acompañado de emojis y consignas de compromiso y unidad, pretendía transmitir confianza.

La escena se repitió en Manzanillo, provincia de Granma, donde el periodista Roberto Mesa Matos informó sobre labores similares en el parque solar fotovoltaico Las Tapias.

“Ante el peligro que representa el huracán Melissa, los constructores aseguran los sitios donde se colocarán los paneles, fijan contenedores y mesas con cintas especiales”, publicó en su perfil de Facebook, mientras se refirió a la protección de materiales y estructuras ante las lluvias y vientos.

Captura de Facebook/Roberto Mesa Matos

Pero el efecto fue el contrario. En cuestión de horas, los comentarios irónicos inundaron las redes.

“Ya tengo lista la red para recogerlos de fly en Florida”, escribió un usuario. Otro ironizó: “Esos cordelitos van a servir para usar como cometas los paneles solares”.

Foto: Empresa Eléctrica Holguín

“Cuando pase Melissa los paneles van a estar más cerca del sol”, comentó Alexander Martínez, mientras otros sugirieron desmontarlos antes que verlos volar.

“Era más sensato quitarlos por unos días que perderlos, es un huracán, no un aguacero”, apuntó Julio César Chiong Fernández.

Otros como Joan Llerena Reverón opinó: "esas cintas puede que resistan los intensos vientos, pero los paneles quedarían desprotegidos de lo que puede traer o remover Melissa, ya que puede lanzar arena, piedra, escombros y demás materiales contra los paneles dañándolos parcial o totalmente, deberían de protegerlos más".

Foto: Facebook/Roberto Mesa Matos

Las burlas reflejan el creciente escepticismo sobre la preparación real de las autoridades frente al fenómeno meteorológico, y la sensación generalizada de que la prevención se ha vuelto más una consigna que una política efectiva.

En mayo, la UNE aseguró que los parques solares instalados en el país están diseñados para resistir huracanes de gran intensidad, incluso de categoría 4, cuyos vientos son de hasta 228 km/h.

La afirmación fue publicada en el muro de Facebook de la entidad estatal, para lo cual citó datos del libro "Energía Fotovoltaica para Cuba", del profesor Daniel Stolik, considerado pionero en este campo.

Foto: Facebook/Roberto Mesa Matos

Según la UNE, los módulos solares instalados cuentan con pruebas de resistencia al viento y al granizo realizadas por los propios fabricantes, y tienen una vida útil estimada de 25 años.

Entre los factores que aumentarían su resistencia, se mencionó la baja altura de los paneles, su inclinación hacia el sur, el diseño en filas que frena el viento, la presencia de obstáculos naturales y el relieve del terreno.

Al respecto, Yulié Salgado Barrizonte, director de la construcción del parque fotovoltaico La Barbarita en Consolación del Sur, afirmó entonces que el sistema chino usado no está diseñado para desmontarse ante eventos climáticos extremos, y que en experiencias anteriores los daños tras el paso de huracanes como Ian (septiembre de 2022) fueron "casi nulos".

El huracán Melissa, con categoría 4 y vientos de 220 kilómetros por hora y rachas superiores, avanza lentamente por el Caribe, y amenazando con afectar el oriente de Cuba en las próximas horas.

Los expertos prevén que el sistema gire gradualmente hacia el norte y el nordeste entre el lunes y el martes, acercándose peligrosamente al oriente cubano.