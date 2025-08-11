Compra pollo en tienda MiniMax Caribe Sandino, en Santa Clara, y descubre algo indignante al llegar a casa

Vídeos relacionados:
Una vecina de Santa Clara denunció públicamente lo que calificó como un “abuso” y una “falta de respeto” en la tienda MiniMax Caribe Sandino, donde su madre compró una caja de pollo que supuestamente pesaba 40 libras, pero al llegar a casa y descongelarla descubrieron que incluía una gran cantidad de hielo y que faltaban al menos cinco libras de carne.
Según el testimonio publicado en el grupo de Facebook SantaClareando, ninguna de las cajas en las neveras estaba sellada. Tras la compra, valorada en 35 dólares, al descongelar el producto este soltó “muchísima agua” y, al separar las piezas, se comprobó que el peso real estaba por debajo de lo pagado.
La denunciante explicó que el hielo acumulado antes de la venta infló el peso total, lo que, en la práctica, significó pagar libras de agua como si fueran de pollo.
“No es lo mismo 1 libra o 2 de merma que 5… es un abuso de verdad, esto es palos por donde quiera”, escribió, notablemente molesta, y pidió a las autoridades revisar lo que está ocurriendo en ese comercio.
La denuncia desató un aluvión de comentarios de vecinos que no se sorprendieron por lo ocurrido. Algunos señalaron directamente a los dependientes del establecimiento, acusándolos de “descarear a la cara” a sus propios paisanos, algo que, dicen, se repite en muchas de las tiendas que venden en dólares.
Lo más leído hoy:
Otros expresaron resignación, convencidos de que “no va a pasar nada” y de que reclamar ante las autoridades es inútil en un país donde “todos roban sin compasión” y “vivimos en la jungla, desde que amanece nos están dando”.
No faltaron quienes contaron experiencias similares, como la de un cliente que aseguró haber dejado de comprar esas cajas porque “les sacan pollo y rellenan con agua”, prefiriendo las que vienen con bolsas selladas adentro, que hasta ahora le han dado el peso completo.
Otro vecino relató que también adquirió una caja de 40 libras sin pesarla y que, al revisarla, comprobó que había sido víctima del mismo “descaro”.
La MiniMax Caribe Sandino fue inaugurada en diciembre de 2019 como un nuevo formato de mercado de la Cadena de Tiendas Caribe, con el objetivo de ofrecer “variado surtido”, precios competitivos y autoservicio para “complacer” a los clientes.
Durante su apertura, las autoridades locales la presentaron como un establecimiento con productos “desaparecidos” en ese momento, como café, papel sanitario, puré de tomate y refrescos.
Sin embargo, a casi seis años de su apertura, la tienda vuelve a ser noticia, no por sus promesas de buen servicio, sino por denuncias de prácticas que afectan directamente el bolsillo y la confianza de los consumidores.
Preguntas frecuentes sobre la situación del mercado minorista en Cuba
¿Por qué se considera un abuso la venta de pollo en MiniMax Caribe Sandino?
La venta de pollo en MiniMax Caribe Sandino se considera un abuso porque las cajas de pollo no estaban selladas y contenían una cantidad significativa de hielo, lo que inflaba el peso total y resultaba en un pago por libras de agua en lugar de pollo. Al descongelar el producto, se descubrió que faltaban al menos cinco libras de carne, lo que indignó a los consumidores que ya enfrentan una situación económica difícil en la isla.
¿Qué medidas se pueden tomar ante las irregularidades en las tiendas de Cuba?
Aunque la Corporación CIMEX ha solicitado a los clientes que denuncien actos de corrupción a través de sus canales oficiales, muchos ciudadanos se muestran escépticos sobre la efectividad de estas denuncias, ya que suelen resolverse dentro de la corporación sin un seguimiento público. En general, las denuncias en redes sociales han demostrado ser más efectivas para dar visibilidad a los problemas.
¿Cómo afecta la dolarización del comercio en Cuba a la población?
La dolarización del comercio en Cuba ha incrementado las desigualdades sociales, ya que quienes no tienen acceso a divisas extranjeras enfrentan mayores dificultades para adquirir bienes y servicios básicos. Las tiendas que operan solo en dólares agravan la situación al ofrecer productos a precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos, cuyo salario se paga en pesos cubanos.
¿Cuál es la situación actual de la escasez de alimentos en Cuba?
La escasez de alimentos en Cuba es crítica, exacerbada por la falta de recursos, la inflación y las políticas del gobierno. Productos básicos como pollo y huevos son difíciles de conseguir y están sujetos a prácticas corruptas y de manipulación de peso en las ventas. La falta de control y la corrupción en las tiendas estatales agravan aún más la situación para los consumidores.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.