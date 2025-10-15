Maduro cierra la embajada de Venezuela en Noruega tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Vídeos relacionados:

El gobierno de Nicolás Maduro anunció el cierre de la embajada de Venezuela en Oslo, Noruega, pocos días después de que la líder opositora María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz 2025.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano no mencionó el galardón otorgado a Machado y argumentó que la medida forma parte de una “reestructuración del servicio exterior”, informó la agencia de noticias Reuters.

Sin embargo, la decisión ha sido interpretada por analistas y medios internacionales como una reacción directa al reconocimiento de la dirigente opositora.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega confirmó el cierre de la sede diplomática venezolana en Oslo, aunque precisó que Caracas no ofreció razones detalladas.

“Esta es una decisión lamentable. A pesar de nuestras diferencias, Noruega desea mantener un diálogo abierto con Venezuela”, declaró una portavoz del ministerio, que recalcó que el Premio Nobel “es completamente independiente del gobierno noruego”.

El Comité Noruego del Nobel anunció el pasado viernes la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado “por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydes, la describió como “una figura clave, unificadora de la oposición venezolana en un Estado brutalmente autoritario”.

Machado, quien desde hace meses se mantiene en la clandestinidad, declaró a BBC Mundo que el premio representa “una inyección de ánimo y fuerza para concretar la última etapa de esta lucha” y que demuestra que “el pueblo venezolano no está solo”.

El cierre de la embajada en Noruega coincide con la clausura de la sede venezolana en Australia y la apertura de nuevas embajadas en Zimbabue y Burkina Faso, países que Caracas catalogó como “socios estratégicos en la lucha contra las presiones hegemónicas”.

Según la agencia Reuters, el gobierno de Maduro calificó los cierres como parte de una “re-asignación estratégica de recursos”, aunque la medida se produce en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos.

En las últimas semanas, la fuerza naval estadounidense ha destruido cinco embarcaciones que Washington afirmó transportaban narcóticos desde Venezuela hacia su territorio, causando la muerte de más de veinte personas.

Caracas y varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos Colombia, han condenado los ataques como una violación del derecho internacional.

No es la primera vez que Noruega enfrenta repercusiones diplomáticas por la entrega del Nobel de la Paz.

En 2010, cuando el galardón fue otorgado al disidente chino Liu Xiaobo, Pekín suspendió relaciones comerciales y diplomáticas con Oslo durante seis años.