Municipio Guamá, en Santiago de Cuba, comienza a sentir los efectos de Melissa

El municipio Guamá empezó a sentir este lunes el empeoramiento del tiempo asociado al huracán Melissa, con olas muy altas ya visibles en playa Chivirico.

Videos mostrados por el internauta Walter Léon dejan ver una marea turbulenta y peligrosa, mientras autoridades provinciales recorren zonas vulnerables para comprobar preparativos y acelerar aseguramientos ante la cercanía del fenómeno.

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, y el vicepresidente Manuel Falcón Hernández visitaron este domingo Guamá, donde la seguridad de la población, la accesibilidad y la comunicación se vuelven especialmente desafiantes durante eventos meteorológicos.

Las autoridades insistieron en la canalización de ríos y puntos críticos: Guamá cuenta con 32 ríos, entre ellos Boca de Dos Ríos, Cojima, Macío y Sevilla—este último calificado como el más peligroso por su historial de incomunicar el territorio—, por lo que se revisan cauces y drenajes para mitigar crecidas y asegurar pasos estratégicos.

Paralelamente, se supervisa la protección de viviendas y recursos económicos, y se chequearon los centros productivos del municipio con el objetivo de garantizar medios materiales y recursos disponibles para enfrentar los impactos de Melissa.

La agenda incluyó el seguimiento a la cosecha de café en las montañas —que, según el reporte oficial, “se ha venido recuperando”— y la inspección de instalaciones energéticas priorizadas.

El parte local concluye que, en el contexto actual, resultan "decisivas" las acciones adelantadas para mitigar daños: desde el control de ríos y viales hasta el aseguramiento de parques solares y la protección de comunidades costeras y de montaña.

Con el oleaje en aumento y la marea agitada, el llamado es a extremar la precaución, acatar las orientaciones y seguir los canales oficiales mientras avanza Melissa sobre el Caribe occidental.

Desde Santiago de Cuba, las autoridades aseguraron que se ha puesto énfasis en el municipio Guamá, que recientemente fue impactado por la tormenta Imelda; mientras que se vigilan los embalses Protesta de Baraguá y Carlos Manuel de Céspedes.

En Granma, la situación es compleja con ríos crecidos, vertimiento de embalses y la inundación costera por la pleamar nocturna en el Golfo de Guacanayabo, que impide el drenaje natural del agua. De esta manera, se evacuará el 15 % de la población, en 66,000 en centros de evacuación.

El peligroso huracán Melissa

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó la tarde de este lunes que Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 175 mph (280 km/h), una presión central de 906 mb y continúa como huracán categoría 5, desplazándose muy lentamente hacia el noroeste.

En su último parte, el NHC afirma que el ojo se ubicaba en 16.7°N, 78.4°O, aproximadamente 140 millas (225 km) al suroeste de Kingston, Jamaica, y 320 millas (515 km) al suroeste de Guantánamo, Cuba.

El NHC advierte que vientos catastróficos que amenazan la vida, inundaciones y marejada ciclónica son inminentes en Jamaica entre esta noche y el martes.

El núcleo del sistema se moverá cerca o sobre Jamaica en ese lapso, atravesará el sureste de Cuba en la noche del martes y continuará sobre el sureste o centro de las Bahamas el miércoles, mientras gira gradualmente hacia el norte y luego al noreste y acelera entre martes y jueves.

Pese a posibles fluctuaciones de intensidad antes del impacto en Jamaica, el pronóstico oficial mantiene a Melissa como huracán mayor extremadamente poderoso en su aproximación a Jamaica y al sureste de Cuba, y aún con fuerza de huracán en su tránsito por las Bahamas.