Cubana en EE.UU. busca a su tía: "Se fue de Cuba en los años 80 y llegó supuestamente a Miami"

Una cubana en Estados Unidos, identificada en redes sociales como @maivel90, lanzó un emotivo video en TikTok e Instagram pidiendo ayuda para encontrar a su tía, Normairis Rodríguez del Toro, desaparecida hace más de cuatro décadas después de emigrar de Cuba hacia Estados Unidos.

“Ella es mi tía, se fue de Cuba aproximadamente en los años 80 y llegó, supuestamente, a Miami, pero mi familia nunca más supo de ella, ella se fue de Cuba antes de que yo naciera. Se llama, o se llamaba, Normairis Rodríguez del Toro, nació 14/05/1951 en Cuba”, contó en el video junto a una vieja fotografía familiar.

“No estoy haciendo este video por dinero, ni por ningún interés raro, vivo aquí en los Estados Unidos, solamente es una duda genuina de mi mamá, de saber qué ha sido de la vida de su hermana. Si continúa viva debe tener alrededor de 74 años, así que si alguna vez conociste, o has oído hablar de alguna Normairis Rodríguez del Toro o puede que haya cambiado el nombre si se casó, por favor, escríbeme por privado, mándame un mensaje, a lo mejor las redes sociales logren lo que no logró mi familia en más de 40 años”, agregó.

“Si este video logra llegar a la persona indicada ya habrá valido la pena, así que si por favor tienes alguna duda de algún familiar tuyo, o estás tratando de encontrar a alguien a quien en tu familia perdiste hace mucho tiempo y te sientes identificado, dale like, compártelo y comenta si en algún momento has conocido a alguien con este nombre”, concluyó.

En los comentarios al vídeo en TikTok, Maivel amplió detalles sobre su búsqueda: “Vivía en Guanabo antes de salir de Cuba”. Explicó que “mi mamá lleva más de 40 años sin saber de ella y mi abuela falleció sin saber”. Dijo además que su madre, de 69 años, “solo quiere saber si sigue viva, si está bien o qué fue de su vida”.

El video ha generado centenares de reacciones y mensajes de apoyo. Muchos usuarios compartieron experiencias similares o recomendaciones prácticas para localizar a personas desaparecidas. “Niña, yo encontré a amistades por Facebook”, escribió una mujer. Otra persona relató: “En Facebook hay una página que se llama ‘Cubanos por el mundo’ y ellos te ayudan a buscar. Mi mamá tenía una amiga que vino en el 80 y más nunca se supo de ella. Yo les escribí y la encontraron”.

Un comentario muy compartido explicó: “Mira en Facebook hay un grupo ‘Buscando familia’. Yo encontré a mi padre por esa página también después de 40 años; vino en el Mariel y ellos me lo localizaron y gracias a Dios hoy estoy con mi padre”. Ante esa recomendación, Maivel respondió: “El grupo se llama así ‘Buscando familia’, lo voy a buscar”, y añadió: “Voy a escribir a la página, gracias por la recomendación”.

Algunos ofrecieron orientaciones concretas para realizar búsquedas oficiales, incluyendo guías con enlaces a los registros migratorios de USCIS, los Archivos Nacionales (NARA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde se explican los pasos para solicitar información sobre personas que emigraron durante los años 80.

Otros aportaron esperanza: “Ya lo compartí, Dios quiera que se reencuentren”, “Lo comparto, Dios mediante y puedas saber de ella o de sus descendientes, bendiciones”, “Ojalá la encuentres, suerte”.

Una internauta relató una historia similar: “Esta historia es igualita a la de mi mamá. Llegamos aquí a Estados Unidos buscando a su hermana desaparecida y nunca se supo de ella. Al final la encontramos, llevaba una vida feliz, contenta con sus hijos y su familia, y lo que pasa es que nunca se acordó de la familia de Cuba, nunca le interesó”. Maivel respondió: “Si eso sucede no me interesa, solo hago esto para que mi mamá sepa qué fue de su vida, y si está bien y feliz sería ideal, cada cual toma sus decisiones, si se olvidó fue su decisión”.

También hubo mensajes que reflejan la dureza emocional del caso. “Wow, nunca saber de un familiar tan cercano, qué difícil”, escribió una usuaria. Otros se mostraron más escépticos: “Si no quiso que supieran de ella en 40 años, ahora menos, triste pero real”. Maivel contestó: “Lo sé, mi única razón es que mi mamá quiere saber”.

Numerosos participantes coincidieron en la esperanza de que las redes sociales ayuden a lograr el reencuentro. “Vamos a compartir para encontrar resultados”, escribió una mujer. Otros señalaron la coincidencia generacional: “Ella seguro se fue cuando el Mariel, que fue en el año 1980, Dios quiera que la encuentres”.

Por ahora, Maivel mantiene viva la esperanza de que su mensaje en redes logre lo que su familia no pudo en más de cuatro décadas: obtener una señal de vida o una respuesta sobre el destino de su tía quien tendría actualmente 74 años.

Preguntas frecuentes sobre la búsqueda de familiares cubanos desaparecidos en EE.UU.