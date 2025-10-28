“El que necesite evacuar un frío, que me llame”: Gesto solidario en Holguín ante el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

En medio de la tensión y el miedo que provoca el paso del huracán Melissa por el oriente cubano, un gesto solidario conmovió a los vecinos de Holguín: un hombre ofreció su ayuda para trasladar refrigeradores de quienes temen perder sus alimentos por los apagones y la falta de electricidad.

Yunier Batista González, residente en Rafael Freyre, escribió este domingo en su perfil de Facebook: “Hermanos de Santa Lucía, el que necesite evacuar un frío por miedo a que se eche a perder me pueden llamar 58105625, totalmente gratis”.

Captura Facebook / Yunier Batista Gonzalez

Su mensaje, breve y directo, fue bien recibido en las redes sociales, con más de mil reacciones en Facebook, como un ejemplo de empatía en tiempos de emergencia.

“Un frío, un armario, lo que no quepa en un coche o un triciclo”, agregó en la sección de los comentarios.

Mientras el huracán Melissa mantiene en alarma ciclónica a varias provincias del oriente cubano, las interrupciones eléctricas han generado preocupación en miles de familias que temen perder los pocos alimentos que logran conservar.

Lo más leído hoy:

En ese contexto, la oferta de Yunier Batista se convirtió en una muestra espontánea de ayuda entre cubanos.

Vecinos de Holguín y otros usuarios de redes aplaudieron la iniciativa, destacando su humanidad y sentido comunitario.

“Bendiciones para ti, Yunito, siempre dispuesto a ayudar”, escribió Hazel Martínez, mientras Mildre Parra comentó: “Hombres como tú son los que necesita el pueblo”.

Otros, como Mariano Verdecia, añadieron: “Bendiciones, hermano, por su actitud como siempre”, y Jorge Cruz señaló: “Esas actitudes son las que nos engrandecen como seres humanos. Gracias y Dios te bendiga”.

En un país donde la escasez, los apagones y la incertidumbre se agravan por el paso de un huracán de categoría cinco, acciones como esta reafirman que la generosidad y la solidaridad popular siguen siendo la fuerza más resistente de Cuba.

En medio de la tensión generada por el huracán Melissa, diversas expresiones de solidaridad han surgido en el oriente cubano como reflejo del apoyo entre ciudadanos ante la adversidad.

En Santiago de Cuba, una iglesia abrió sus puertas para acoger a personas evacuadas, ofreciendo un espacio seguro a quienes no cuentan con viviendas resistentes o redes familiares en zonas más protegidas.

Mientras tanto, en Holguín, la falta de recursos movilizó a las autoridades locales a pedir ayuda ciudadana con motorinas y altavoces para organizar la evacuación en comunidades intrincadas.

Esta petición muestra no solo las limitaciones logísticas del sistema estatal, sino también la disposición de muchas personas a cooperar activamente en la protección de sus vecinos.

El compromiso con los más vulnerables también ha incluido a activistas y organizaciones civiles. Una defensora de los derechos de los animales ofreció ayuda para evacuar y proteger mascotas durante la emergencia, insistiendo en que salvar una vida —humana o animal— es una prioridad compartida en tiempos de desastre.

Estos gestos, espontáneos o coordinados, reflejan la resiliencia y el sentido comunitario de muchos cubanos, quienes, más allá de las carencias, apuestan por la cooperación como herramienta para enfrentar la amenaza de un huracán de categoría cinco.