Impactante: Aves sobrevuelan atrapadas dentro del ojo del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. reportó este lunes aves atrapadas en el ojo del huracán Melissa, una señal de la extrema violencia del ciclón que este lunes alcanzó categoría 5 con vientos de 280 km/h y presión central de 906 mb.
De acuerdo con el meteorólogo Matthew Cappucci, es probable que decenas de miles hayan sido succionadas hacia el ojo, incapaces de luchar contra los fuertes vientos que soplan hacia el interior.
"La mayoría de estas aves están atrapadas. A veces no pueden escapar hasta que la tormenta se debilita, a menos que encuentren una isla y puedan refugiarse en tierra", advirtió en X.
Según recordó, durante el huracán de 1938, las aves tropicales fueron transportadas hasta Nueva Inglaterra.
Sobre el océano abierto, precisó, las aves no tienen ningún lugar donde aterrizar: "Algunas caen del cielo y mueren de agotamiento".
El Centro Nacional de Huracanes describió Melissa como un sistema “potencialmente catastrófico”, tras un fin de semana de rápida intensificación sobre el Caribe.
Lo más leído hoy:
Las imágenes satelitales muestran una estructuración casi perfecta: un anillo compacto de tormentas muy intensas rodeando un ojo de 19 km y cimas nubosas por debajo de –80 °C, con un marcado canal de salida en altura hacia el norte, rasgos compatibles con ciclones de máxima intensidad.
Las condiciones dentro del ciclón fueron tan severas que una sonda lanzada por los cazahuracanes registró una ráfaga de 241 mph (388 km/h) a 709 pies de altura, una de las mayores medidas en un huracán.
El avión N42RF “Kermit” de la NOAA abortó su misión tras dos penetraciones del ojo el lunes por la mañana, al encontrar turbulencia extrema en la pared suroeste; es apenas la quinta vez que los cazahuracanes de la NOAA interrumpen un vuelo por esa causa, algo visto antes en Allen (1980), Emily (1987), Hugo (1989) y Felix (2007).
El mismo reporte de vuelo dio cuenta de aves girando dentro del ojo, un fenómeno ocasional cuando organismos son capturados por la circulación y quedan confinados en la zona de relativa calma central.
El episodio se produce en el contexto de un huracán que ya figura entre los más extremos de la cuenca: la presión de 906 mb, alcanzada tarde en la temporada, está citada como la más baja observada en el Atlántico a estas alturas del año, y sitúa a Melissa como la tormenta más fuerte en 2025.
La situación en Jamaica es especialmente delicada: las advertencias de huracán seguían vigentes ante una posible llegada este martes por la mañana, con expectativas de vientos devastadores, inundaciones repentinas y deslizamientos.
Con un movimiento tan lento, las bandas de lluvia han persistido sobre el país y el entorno regional, mientras las autoridades piden extremar la precaución, completar preparativos y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y su impacto en el Caribe
¿Cuál es la categoría actual del huracán Melissa y qué significan sus características?
El huracán Melissa ha alcanzado la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 280 km/h y una presión central de 906 mb. Este nivel indica un sistema extremadamente peligroso con potencial para causar daños catastróficos, especialmente en Jamaica y Cuba, donde se esperan vientos devastadores, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas significativas.
¿Cómo afecta el huracán Melissa a las aves que quedan atrapadas en su ojo?
Las aves atrapadas en el ojo del huracán Melissa enfrentan serias dificultades para escapar debido a los intensos vientos que las succionan hacia el centro de la tormenta. Este fenómeno ha sido observado por aviones de reconocimiento y representa un riesgo mortal para las aves, que pueden morir de agotamiento o hambre si no logran encontrar un refugio seguro.
¿Qué medidas están tomando Jamaica y Cuba ante la amenaza del huracán Melissa?
Jamaica y Cuba han emitido advertencias de huracán y están realizando evacuaciones masivas en zonas costeras y de montaña. En Cuba, las provincias orientales están bajo alerta ciclónica, y se están tomando medidas para proteger vidas y propiedades, mientras que en Jamaica se espera un impacto directo con vientos catastróficos y marejadas ciclónicas.
¿Qué se espera en términos de lluvias y marejadas ciclónicas en Cuba debido a Melissa?
Se esperan lluvias torrenciales de hasta 50 cm en el oriente de Cuba, con potencial para causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Además, las marejadas ciclónicas podrían elevar los niveles del mar entre 2 a 3,3 metros, lo que representa un riesgo significativo para las comunidades costeras, además de las olas destructivas que podrían acompañar este fenómeno.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.