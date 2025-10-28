Dirigente del PCC en Granma ante cercanía de Melissa: "Estamos vendiendo una libra de arroz por consumidor"

La dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, Yudelkis Ortiz, reconoció este martes que el gobierno está vendiendo una libra de arroz por consumidor debido a la escasez de alimentos y al inminente impacto del huracán Melissa, que se aproxima a la región oriental de Cuba.

En declaraciones transmitidas por Facebook, Ortiz respondió a preguntas de la población y admitió la crítica situación con el abastecimiento de alimentos en la provincia.

“Estamos vendiendo una libra de arroz por consumidor”, dijo la funcionaria, al ser consultada sobre las medidas adoptadas ante la llegada del ciclón.

La representante del PCC añadió que se ha orientado a los 13 consejos de defensa municipales a adoptar todas las medidas de prevención, especialmente en los territorios costeros de Granma, donde se esperan fuertes vientos, lluvias e inundaciones.

“Hay que concentrarnos en protegernos. Los centros de evacuación ya están recibiendo comida, tras las quejas de los evacuados”, aseguró Ortiz, en referencia a la denuncia de un ciudadano que criticó que no hay viandas en los albergues cuando mucha se va a perder por el ciclón.

La dirigente comunista también confirmó que Granma quedará sin electricidad durante el paso del huracán, y que la población deberá mantenerse informada a través de los consejos de defensa, que comunicarán las actualizaciones “cara a cara”, ante la imposibilidad de hacerlo por los canales habituales.

“Vamos a estar desconectados sin electricidad, y los consejos de defensa irán informando directamente a la población”, dijo.

Las declaraciones de Ortiz evidencian el grave deterioro logístico y alimentario que enfrenta el oriente cubano ante la inminente llegada del huracán Melissa, mientras el régimen intenta controlar la situación en medio de una crisis que se agudiza por la falta de recursos, infraestructura y transparencia en la gestión de emergencias.

Los ciudadanos se mantienen indignados ante la incompetencia del gobierno para garantizar lo básico.

"Campechuela sin corriente desde la madrugada, ninguna prioridad para que los pobladores preparen sus alimentos, recarguen y esperen la noche del impacto, y el desastre... que lástima que la prioridad dejó de ser prioridad", comentó uno al video de la funcionaria.

"El consejo de Defensa de la Zona de las Caobas no se activó, hay casas en Las Caobas que están en muy mal estado y peor después del sismo del pasado año y hay que evacuar a esas personas, solo les dijeron que tenían que salir de ahí, pero no hay nada organizado", dijo otro, desmintiendo a Ortiz.